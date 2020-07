Dít is de nieuwe Audi e-tron S met achterwielaandrijving

De nieuwe Audi e-tron S en e-tron S Sportback zijn los én super premium!

De Audi e-tron is een beetje een vreemd eend in de bijt als het gaat om elektrische auto’s. Het is een van de weinige EV’s die niet van de daken schreeuwt dat het een EV is.

Audi e-tron S

Sterker nog, het is in eerste instantie een Audi crossover. Praktisch, een zeer strak interieur en fraai dashboard. Zakelijk verantwoord, maar zeker niet te saai of te lomp. Voor wie nu ook een beetje meer pit wenst, is er een Audi e-tron S en omdat Audi in een goede bui is, doen ze de Audi e-tron S Sportback er meteen even bij.

Drie motoren

Met de e-tron S lost Audi de belofte van de e-tron Concept eindelijk in. De auto is namelijk voorzien van niet één of twee, maar drie motoren. Twee motoren op de achteras drijven elk een achterwiel aan en er is één motor op de vooras die de voorwielen aandrijft. Die motor aan de vooras is overigens niet een kinderachtige, want het is de motor die je normaliter vind op de achteras van de e-tron 55 quattro. Het systeemvermogen bedraagt 503 pk en een enorme trekkracht van 973 Nm.

Traagste Audi S-model

Dankzij het vermogen en de tractie knal je in 4,5 seconden naar de 100 km/u. De topsnelheid is begrensd op 210 km/u. Met die maximumsnelheid is de Audi e-Tron S het traagste S-model aller tijden (als het gaat om topsnelheid). Daarmee lost deze de Audi 100 S4 automaat uit 1992 af als langzaamste Audi S model, die ging niet harder dan 230 km/u.

Achterwielaandrijving?

De Audi e-tron is het tegenovergestelde van de Audi Q5 van gisteren. Waarbij die auto onder normale omstandigheden wordt aangedreven op de voorwielen, is de Audi e-tron standaard achterwielaangedreven. De e-tron S schakelt de voorwielen pas in als de achterwielen te weinig grip hebben óf de bestuurder het ‘gas’-pedaal naar beneden trapt.

Driften!

Kortom, dit komt heel erg premium over. Maar het wordt nog beter. De ingenieurs zijn aan de slag gegaan met Torque Vectoring. Dat is op zich geen nieuwe vinding, maar het systeem heeft een ‘party piece’. Zet het ESP in de sport-stand en kies de ‘Dynamic’-rijmodus. Op die manier is het mogelijk om de achterzijde uit te laten breken en zelfs gecontroleerde drifts toe te laten. Ja, je leest het goed. Audi laat in een persbericht weten dat hun producten dwars kunnen gaan als je dat wil!

Aangenaam dik

Qua uiterlijk is de Audi e-tron S aangenaam dik. De e-tron S heet iets meer présence dan het gewone model, maar het is niet zo over-de-top als met de Audi RS6 bijvoorbeeld. De wielkastverbreding is dusdanig uitgevoerd, dat de luchtweerstand er niet onder lijdt. Knap, want de dikke e-tron is namelijk 46 millimeter breder. De cW-waarde van de e-tron S is 0,28, die van de Sportback is zelfs 0,26. Mede daardoor heeft de Sportback ook een iets grotere actieradius: 385 km in plaats van 380 km.

Remmen

De Audi e-tron S heeft weliswaar geen enorme grille nodig voor de koeling van de motor, maar nog wel voor de remmen. Leuk detail: de koelopeningen voor de remmen zijn normaal gesproken gesloten voor een gunstigere luchtweerstand, maar als er koeling nodig is, gaan deze open.

S kenmerken

Standaard is de e-tron S voorzien van 20″ wielen met maar liefst 285 mm brede banden. Optioneel kun je zelfs kiezen voor 21″ jetsers. 22″ kan op een later moment. Eveneens standaard zijn de aluminium spiegels, sinds jaar en dag een kenmerk van een Audi S-model. Net als bij andere Audi’s is er ook een ‘optiekpakket zwart’ leverbaar, waarmee raamlijsten, grille en spiegelkappen in het zwart zijn uitgevoerd.

Oktober 2020

Ook zin in zo’n achterwielaangedreven Audi? Dan zul je moeten wachten tot halverwege deze maand. Dan is de auto te bestellen. Prijzen worden later bekend gemaakt. De auto’s staan in oktober bij de betere Audi-dealers.

Bekijk hieronder de bewegende beelden van de nieuwe rappe elektro-SUV’s: