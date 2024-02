Mooiste Volkswagen van het moment mag nog even blijven!

Hoera, de allermooiste Volkswagen die je nu kan kopen is nog even houdbaar!

Volkswagen heeft aardig toffe modellen in hun portfolio (gehad). Het is een beetje een no-nonsense merk, wat het juist leuk maakt als ze ineens uit een iets andere vijver gaan vissen. Toen Mercedes zichzelf tot koning niche kroonde met de CLS, kwam Volkswagen een paar jaar later ook ineens met de Passat CC. Een vierdeurs coupé? Van Volkswagen? Die ook nog eens CC heet terwijl die afkorting in zijn meest gangbare vorm voor Coupe/Convertible stond? Het voelt alsof een paarse-broeken-merk als Volkswagen even gek mocht doen met de “Passerati”. Maar zo gek was het helemaal niet: het was gewoon een briljant mooie auto. Net even wat chiquer dan een Passat. Laatstgenoemde is de slimmere koop, maar de CC droogt echt een stuk beter op.

Arteon

Helaas is het nieuwe Volkswagen weer de koning van het bonen tellen. Alles waar het merk geen winst in ziet moet eruit. Dat wil zeggen: alles wat overlap heeft in één segment wordt het onderwerp van een keuze. En wanneer je de nog prima scorende Passat naast de wat duurdere, eigenzinnigere en dus iets slechter verkopende Arteon zet, is de keuze snel gemaakt.

Jammer, want het is nog niet eens heel lang geleden dat de Arteon een prachtige broer kreeg: de Arteon Shooting Brake. Naast de wat zakelijke en belegen Passat echt een schitterende wagon, al is het kopersgilde van Volkswagen natuurlijk ook ietwat zakelijk en belegen. De keuze tussen de Passat Variant die net vernieuwd is en de Arteon Shooting Brake lijkt ook makkelijk voor Volkswagen.

Arteon blijft!

Helemaal omdat Volkswagen beloofde dat Arteon- en Passat-kopers zich konden vinden in de ID.7, en Shooting Brake- en Variant-kopers binnenkort bediend worden met een ID.7 Tourer, hoe de Variant gaat heten. De realiteit is simpel: Volkswagen is officieel gestopt met de Arteon vorig jaar. Tenminste, de sedan (of eigenlijk liftback). De Shooting Brake is nog hier en gaat nergens heen. Hoezee! Volkswagen heeft de Arteon met pensioen gestuurd in de Emden-fabriek, maar de Arteon Shooting Brake blijft in de Karmann-fabriek in Oostenrijk gebouwd worden tot en met 2026.

Passat-recept

Een ietwat bijzondere keuze, want daarmee volgt Volkswagen het Passat-recept. De negende generatie Passat die afgelopen najaar werd onthuld komt enkel als Variant. Des tijds was het argument dat je nog kon kiezen tussen de Arteon en ID.7 als je een sedan wilde, maar de Arteon is dus weg voordat de Passat Variant ten tonele treedt. Dat terwijl de keuze voor een stationwagon nu reuze is: Passat, Arteon, ID.7. Het wordt ook niet duidelijk waarom Volkswagen de Arteon Shooting Brake blijft bouwen. Het enige wat we kunnen verzinnen is dat de SB pas opdook bij de facelift en de levensspanne dus zo iets ‘normaler’ wordt. Als de Shooting Brake in 2024 met pensioen wordt gestuurd, zou ‘ie maar vier jaar gebouwd zijn.

Dus, stationwagon-kopers, help jezelf (en als we toch bezig zijn, toekomstige occasion-kopers) en kies voor de Volkswagen Arteon Shooting Brake. Nu het nog kan. (via Motor1 Deutschland)