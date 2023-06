Prijs BYD Dolphin bijzonder interessant (ja, laag!)

De prijs van de BYD Dolphin is bekend gemaakt. En ze zijn zeer interessant, want zelfs de duurste komt in aanmerking voor de SEPP!

Op de Nederlandse automarkt is er op dit moment sprake van een invasie van Chinse automerken. Sommige komen ons bekend voor, anderen zijn echter compleet nieuw. Een niet geheel onbekende is BYD.

Die staan voornamelijk bekend vanwege hun logo dat net niet op het logo van BMW leek. Tegenwoordig hebben ze een nieuw logo en een enorme modelrange. Het is nu dan ook een bijzonder serieus automerk.

Gaan we met zijn alleen massaal over op het Chinese auto’s? Nou, waarschijnlijk wel. Net als met Japanse auto’s in de ’70 en met Zuid-Koreaanse auto’s in de jaren ’90 zijn we een beetje afwachtend. Maar als je kijkt naar de stappen die gemaakt zijn in de afgelopen 10-20 jaar, dan is er geen reden meer om niet over te stappen

Prijs BYD Dolphin

Natuurlijk staat en valt heel erg veel met de prijs. Vuistregel is dat de nieuwkomer goedkoper moet zijn dan de gevestigde orde. Ook met het oog op de zakelijke markt wel handig. Anders is de afschrijving te hoog en dus de leaseprijs. Met de BYD Dolphin weten we dat ze bij BYD Nederland in elk geval bloedserieus zijn om grote aantallen af te zetten.

De BYD Dolphin is er namelijk al vanaf 29.990 euro! Dat is bijzonder voordelig voor een vijfdeurs C-segment hatchback. Je krijgt uiteraard wel bescheiden techniek met deze prijspakker. De motor levert namelijk slechts 95 pk en het accupakket heeft een capaciteit van 45 kWh. De uitrusting is overigens dik voor elkaar, want je krijgt standaard elektrische stoelen, 12,8 inch touchscreen, Apple CarPlay, climate control en vegan kunstleer. Als iets vegan kunstleer heet, kunnen we het dan niet gewoon bekleding noemen?

Boost & Comfort

Vervolgens, een stapje hoger staat de BYD Dolphin Boost. Die heeft dezelfde batterij, maar een veel sterkere elektromotor met maar liefst 177 pk. Ook heb je multi-link achterwielophanging in plaats van een starre as. Tenslotte zijn er 17 inch two-tone lihtmetalen velgen.

Nog een stapje hoger vinden we de BYD Dolphin Comfort. Deze heeft een elektromotor met 204 pk, maar ook een grotere accu (60 kWh).

Daarnaast heeft de Comfort-uitvoering stoelverwarming en een hoop USB-C-poorten en zes luidsprekers. De Dolphin Design heeft ook 204 pk motor en 60 kWh batterij, maar nog luxere uitrusting zoals een panoramadak, two-tone lak, privacy glass en je kan draadloos je smartphone opladen.

Prijzen BYD Dolphin:

Active (95 pk – 45 kWh) | 29.990

Boost (177 pk – 45 kWh) | 32.990

Comfort (204 pk – 60 kWh) | € 36.490

Design (204 pk – 60 kWh) | 37.990

Ondanks dat de Active de prijspakker is, lijkt de Boost een prima aanbieding te zijn. 82 pk voor slechts 3 mille is geen geld. Goed om te weten: op alle modellen is de SEPP-regeling mogelijk! Dus nog eens 2.950 euro korting!

Prijzen concurrentie BYD Dolphin

BYD Dolphin Active | € 29.995

MG 4 Standard Range | € 32.285

Nissan Leaf | € 35.090

Renault Mégane E-TECH EV40 Equilibre | € 38.370

Cupra Born Impulse | € 39.990

Volkswagen ID3 Pro Business 58 kWh | € 44.990

De BYD is de goedkoopst elektrische C-segment hatchback. Zo simpel is het.

