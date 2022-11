Prijs Peugeot 408 bekend (en niet mals!)

De prijs van de Peugeot 408 is niet voor de poes.

Tegenwoordig zegt een naam niets meer over de auto. De Peugeots 403, 404, 405, 406 en 407 waren allemaal D-segment middenklassers. De 407 werd opgevolgd door 508, want dat is meer premium. De 508 moest namelijk ook een beetje de 607 opvolgen).

Nog verwarrender is dat er niet één, maar twee Peugeots 408 zijn en dat ze in beide gevallen iets anders voorstellen. Zo is er in Azië en Latijns-Amerika al jaren een Peugeot 408. De huidige generatie loopt al mee sinds 2014 en is sindsdien 2 keer gefacelift. Het is in technisch opzicht een uitgerekte 308. Dan hebben we de Peugeot 408 die voor ons bedoeld.

Dat is namelijk een C-segment crossover met coupé-esque daklijn. Peugeot spreekt heel terecht van een vijfdeurs liftback crossover. Kudos aan de marketingmensen van Peugeot, want dat is precies wat het is! Voor vandaag hebben we de prijs van de PEugeot 408 voor je! Pak er maar een kopje koffie en een kokosmakroon bij, want hier komen ze!

Prijs Peugeot 408

De instapper is de Peugeot 408 PureTech 130. Deze heeft een achttraps automaat (van Aisin, niet van ZF) en kost 40.500 euro Dan heb je de ‘Allure’. Wil je een luxere ‘Allure Pack’, dan ben je 2.000 euro extra kwijt. Maar laat die uitvoering voor wat het is en ga meteen naar de hybride. Dan heb je een 1.6 viercilinder met de ondersteuning van een elektromotor.

Vanwege de lagere uitstoot (volgend de WLTP), valt de BPM weer wat mee in ons land. De Hybrid is er als Allure vanaf 45.000 euro. Dan heb je wel ineens 180 pk. Er is ook een versie met 225 pk. Die begint bij 48.500, maar heb je wel meteen de Allure Pack. Verwarrend? Dat kan. Daarom hebben we namelijk even een tabelletje gemaakt, chill hè?

Uitvoering Peugeot 408: Prijs Puretech 130 EAT8 Allure € 40.500 PureTech 130 EAT8 Allure Pack € 42.500 PureTech 130 EAT8 GT € 45.200 Hybrid 180 E-EAT8 Allure € 45.000 Hybrid 180 E-EAT8 Allure Pack € 47.000 Hybrid 180 E-EAT8 GT € 49.700 Hybrid 225 E-EAT Allure Pack € 48.500 Hybrid 225 E-EAT GT € 51.200

Prijs concurrentie

Nu de prijs van de Peugeot 408 is bekend is, kijken we maar meteen eventjes naar de concurrentie. Dat is nog eventjes lastig te bepalen, want de 408 is zo’n auto die zich lastig in een hokje plaatsen:

We hebben in dit even gekeken naar een beetje leuk smoelende crossovers, dat klinkt overigens makkelijker dan dat het is. Het gaat dus niet zozeer om maximale ruimte, maar ook een beetje sjeu. De Mercedes is ietsje duurder, maar heeft vierwielaandrijving standaard (en we hebben niet eens voor de ‘S’ gekozen, die is nog duurder). Ook de Tonale is een leuke concurrent als je iets wenst dat praktisch genoeg is, maar ook een beetje leuk eruit ziet.

