Prijs Enyaq Coupé RS iV lager dan goedkoopste Jaguar

De prijs van de Enyaq Coupé RS iV is lager dan welke Jaguar dan ook.

Stel je voor dat je iemand tegenkomt uit 1992. Iemand die dertig jaar geleden in slaap is gevallen en nu pas wakker is geworden. Dat zal dan waarschijnlijk die ene natuurwetenschapper kunnen zijn die de schavuiten van de FvD van wetenschappelijke dat voorziet of de stylisten van Jeremy Clarkson. Maar stel, je moet zo iemand uitleggen wat een Skoda Enyaq Coupé RS iV precies is. Dan heb je nog best een lastige tijd.

We gaan het voor je proberen. Het is een extra snelle versie van de Enyaq iV. Dat is een elektrische crossover van het Tsjechische merk. In dit specifieke geval gaat het om de ‘coupé’. In feite is het gewoon een hoge liftback, maar coupé-SUV klinkt beter (alhoewel het dus geen van beide is).

Prijs Enyaq Coupé RS iV

Enfin, het apparaat ziet er best vlot uit en dankzij een maximaal vermogen 299 pk is het daadwerkelijk ook een vlotte auto. De prijs van de Enyaq Coupe RS iV is namelijk best scherp. Je moet er namelijk 58.990 euro voor betalen.

Dan heb je standaard die 299 pk en het accupakket met een capaciteit van 82 kWh. Uiteraard is vierwielaandrijving ook standaard. Je kan in 6,5 seconden naar de 100 km/u sprinten en maximaal 180 km/u rijden. Op een volle accu haal je 505 kilometer.

Die grille heet ‘Crystal Face’ en is uitgerust met 131 LED’s plus een horizontale LED-strip. Ons doet het voornamelijk denken aan het gebit van de Method Man in de jaren ’90. Daarnaast krijg je voor dat geld ook 20 inch lichtmetalen ‘Taurus’-wielen, 21 is optioneel mogelijk. Wat alleen mogelijk is op de Enyaq RS iV Coupé: deze kleur Mamba Green.

Concurrentie

Uiteraard kijken we ook een naar de concurrenten van de Skoda Enyaq Coupé RS iV. In dit geval kijken we naar het dikste wat je kan krijgen voor zo’n 60 mille. Dat zijn ondertussen al behoorlijk wat auto’s:

BMW i4 eDrive40 | € 60.629

Ford Mustang Mach-E AWD 75 kWh | € 59.865

Hyundai Ioniq 5 Lounge AWD 77,4 kWh | € 59.700

Kia EV6 AWD GT-Line 77.4 kWh | € 59.995

Mercedes-Benz EQB 250 AMG Line | € 61.490

Nissan Ariya e-4ORCE Evolve 87 kWh | € 61.390

Polestar 2 Dual Motor 78 kWh | € 59.400

Tesla Model Y Long Range AWD | € 64.000

Volkswagen ID5 GTX 77 kWh | € 55.850

Volvo C40 Recharge Twin Pure Ultimate | € 60.495

Korte conclusie: als het gaat om ruimte, prestaties en uitrusting zit je geramd. De meeste auto’s in het overzicht schieten ergens te kort. De Mercedes is erg duur en een maat kleiner. De BMW i4 is krapper en kaal uitgerust. De Kia en Hyundai lijken de meest logische concurrenten, maar zijn niet echt sportief.

