Prijs goedkoopste Panamera bekend: meer voor minder

De prijs van de goedkoopste Panamera is gunstig, maar het blijft alsnog een hele hoop centjes.

Dikke auto’s in Nederland rijden is duur. Heel erg duur. Naast de basisprijs zit je met BTW én BPM. Zeker auto’s met grote motoren en een hoog gewicht zijn bijna zonder uitzondering erg prijzig. Dat bleek wel toen de Porsche de prijzen van de Panamera bekend maakte.

Er was ooit een tijd dat je er eentje voor minder dan een ton op de kon tikken, maar tegenwoordig betaal je doodleuk 158.400 euro voor een keurige Porsche Panamera met achterwielaandrijving. Dat is dan ook de enige Panamera met aandrijving op de juiste wielen.

Uiteraard kun je bij Porsche ook terecht voor meer. Naast de Panamera 4 was er bij de introductie ook meteen de Panamera Turbo E-Hybrid. Van de week introduceerde Porsche nog een paar modellen die daar keurig tussen invallen: de Panamera 4 E-Hybrid en de Panamera 4S E-Hybrid. Daar komt de de Panamera 4 E-Hybrid Executive (met lange wielbasis) dus nog bij. Deze heeft een 15 centimeter langere wielbasis:

Prijs goedkoopste Panamera

Wij hebben de prijzen voor je en dat is in dit geval heel erg goed nieuws. Want alledrie de uitvoeringen zijn namelijk goedkoper dan de goedkoopste Panamera tot nu toe.

We beginnen eventjes met de Porsche Panamera 4 E-Hybrid. De prijs van de goedkoopste Panamera is… 130.100 euro! Daarmee is het weliswaar de goedkoopste Panamera, maar niet eens de langzaamste. Het BPM bedrag is met de standaard 19 inch-wielen namelijk slechts 616 euro.

Dit is ‘m helemaal standaard, zonder opties. Eigenlijk prima toch?

De goedkoopste Panamera heeft een systeemvermogen van 470 pk en systeemkoppel van 650 Nm. Van 0-100 km/u sprinten is in 4,1 seconden achter de rug en de topsnelheid is 280 km/u. Serieus, wat zou je in hemelsnaam nu nog meer kunnen wensen?

Meer power!

Nou, meer vermogen! De Porsche Panamera 4S E-Hybrid doet er een flinke schep bovenop. De aandrijflijn is in principe gelijk, maar dan met meer vermogen. Het systeemvermogen is 544 pk en het systeemkoppel 750 Nm.

Lugano blauw, zwart/kalahari interieur, sportstoelen plus, hoogglans 21 SportDesign wielen, SportDesign exterieurpakket.

Hiermee kun je in 3,7 seconden naar de 100 km/u knallen en een topsnelheid halen van 290 km/u. De prijs van dit alles? 145.400 euro. Dat is alsnog 10 mille goedkoper dan de instapversie. 20 inch wielen en grotere remmen (met rode remklauwen) zijn standaard.

Meer lengte!

Het kan ook zijn dat je die 470 pk wel prima vindt, maar liever wat meer ruimte hebt. Daarom is er nu ook de Panamera Executive. De Porsche Panamera Sport Turismo is helaas komen te vervallen, maar de lange versie is er nog wel.

Oek Green Metallic Neo, 21 inch exclusive Design wielen, Espresso Clubleder.

Voor nu kun je chauffeursversie alleen krijgen als Panamera Executive 4 E-Hybrid. Deze kost 141.400 euro. De topsnelheid is gelijk aan de gewone E-Hybrid, maar voor de standaardsprint heeft ‘ie 4,2 seconden langer nodig.