Eerste blik in interieur volgende generatie Porsche Panamera

Veel schermpjes. Dat is niet het enige nieuwe in het interieur van de volgende generatie Porsche Panamera.

Met de Macan en de Cayenne zou je de Panamera bijna vergeten. Gelukkig is Porsche de lage gezinsauto in elk geval niet vergeten. Daardoor hebben ook papa’s en mama’s die geen hoge auto willen wat te kiezen. Er komt gewoon weer een volgende generatie Porsche Panamera en dit is het interieur.

Voor het eerst kunnen we een blik werpen aan boord van de nieuwe Porsche. Wat valt meteen op? Schermen! Het bedieningsconcept Porsche Driver Experience, bekend van de Taycan, komt ook naar de Panamera. Dat betekent het behouden van een centraal display voor de bestuurder, maar meerdere schermen daarnaast gepositioneerd voor infotainment en voor de passagier.

Afgezien van het Sport Chrono-klokje is er geen analoge klok meer in de Porsche te bespeuren, de Panamera gaat digitaal. Vrees niet, belangrijke elementen zijn nog steeds te bedienen met een aanraking. Je hoeft dus niet door ellenlange menu’s te scrollen om bijvoorbeeld de stoelverwarming of koeling te bedienen. Gelukkig maar. Porsche zegt dat alle basisfuncties voor de bestuurder snel en intuïtief te gebruiken zijn in het interieur van de volgende generatie Panamera.

In het centrum staat een groot 12,6 inch instrumentencluster en is op de bestuurder gericht. Wie helemaal geen genoeg kan krijgen van schermen in de auto kan ook nog het optionele head-up display mee bestellen. Want meer schermen is meer beter.

Je kunt als luxe merk tegenwoordig niet aankomen in een auto zonder kermis, dus ook de Panamera is straks uitgerust met doorlopende sfeerverlichting in het interieur. Gezellig hoor. De Executive-modellen komen met een nieuw vormgegeven achterbanksysteem voor nog meer comfort.

Ook een debuut in het interieur van de volgende generatie Porsche Panamera. Geen leder! Rustig maar, het is een optie. Wie niet op dooie dieren wil zitten kan voor een leervrije uitrusting kiezen met een combinatie van Race-Tex en Pepita-stof. Er is een scala aan designs om uit te kiezen, met het aangesloten Porsche Exclusive Manufaktur voor als het nog wat exclusiever mag.

Leuk natuurlijk, het interieur van de volgende generatie Porsche Panamera. Jij wil de rest zien. Nog even geduld. De onthulling is op 24 november. Nog een paar weekjes dus.