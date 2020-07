Prijs Lexus LC500 Cabriolet bekend gemaakt

De prijs van de Lexus LC500 Cabriolet is bekend gemaakt. Helaas is de auto niet al te goedkoop in vergelijking met de concurrentie.

We leven in een tijd dat auto’s meer en meer op elkaar gaan lijken. Qua type auto moet het bijna altijd een crossover zijn, lijkt het wel. Qua styling zien we dat veel merken ook elkaars ideeën lenen. En als het aankomt op techniek is het vaak al helemaal eenheidsworst. Veel merken werken samen en delen techniek. Handig voor kostenbesparing, maar de auto’s worden er niet unieker door.

Gran Tourer

Daarom is de Lexus LC500 zo briljant. De Gran Tourer van Lexus is bijzonder origineel vormgegeven en voorzien van schitterende techniek. Of je nu gaat voor de hybride ‘LC500h’ of de achtcilinder ‘LC500’. Zoals bekend is daar onlangs een open versie van onthuld. Eindelijk is de prijs van die Lexus LC500 Cabriolet bekendgemaakt.

Prijs Lexus LC500 Cabrio

De Lexus LC500 komt er enkel en alleen met de befaamde V8 motor. De 2UR-GSE motor levert 464 pk, iets minder dan de 477 pk die je in de coupé kon aantreffen. Sinds vandaag kost de Lexus LC500 Coupé 159.995 euro. De prijs van de Lexus LC500 Cabriolet is 186.995 euro, precies 26.000 euro méér.

Standaarduitrusting

De prijs van de Lexus LC500 Cabriolet is daarmee absoluut niet ‘laag te noemen, maar wel te verklaren. Van die 26 mille zit ongeveer zo’n 10.000 euro in de standaarduitrusting. De Lexus LC500 cabrio is namelijk completer uitgerust dan de coupé. Items als Triple Bi-Led koplampen, 21″ gesmede lichtmetalen velgen, premium navigatie, Head-Up diplay en een briljant klinkend Mark Levinson geluidsinstallatie met 13 speakers zijn standaard. Ook zijn er een paar dingen standaard die wel prettig zijn bij een cabriolet, zoals stoel-, stuurwiel- en nekverwarming.

Concurrentie:

Ter lering en vermaak vergelijken we de prijs van de Lexus LC500 met die van een paar concurrenten:

BMW M850i xDrive Cabrio (G14)

€ 183.732

De concurrent die het dichtste bij komt qua concept is deze BMW 8 Serie. Een grote vierzits cabriolet. Ook de BMW 8 Serie heeft een bijzonder design, alleen weten we nog niet of het ook een heel erg mooie auto is. De 8 Serie maakt niet zo’n indruk als de LC500. Wel is de BMW eventueel leverbaar met een zescilinder motor (zelfs een diesel!), waardoor de prijs een heel stuk aangenamer is. Ook beschikt de BMW over vierwielaandrijving. Qua uitrusting kunnen we kort zijn: de Lexus is veel completer, bij de BMW kun je verder gaan met het personaliseren van je M850i xDrive Cabrio. De Lexus klinkt (veel) beter, maar de BMW is aanzienlijk sneller.

Porsche 911 Carrera S Cabrio (992)

€ 173.500

De Porsche 911 is een beetje de standaardkeuze in deze klasse. Prijstechnisch komt de 911 Carrera S Cabriolet het dichtste in de buurt, alhoewel de eerlijkheid gebied te zeggen dat de 911 Carrera Cabriolet een beter uitgangspunt is als je de uitrusting op een gelijk niveau zet. Ook de Porsche kun je op zeer specifieke wijze samenstellen, alhoewel dat al heel snel melig wordt qua prijzen. De 911 is veel sportiever dan de Lexus, uiteraard. Nu hebben we nog niet met de LC Cabrio gereden, overigens, dus we kunnen een slag om de arm houden. Ook is de 911 een stuk sneller en heb je wel even die Porsche badge aan de voorzijde en het 911 logo aan de achterkant. Nadeel is dat de auto minder exclusief is en een stuk minder praktisch.

Jaguar F-Type P450 First Edition (X152)

€ 147.350

Ja, we weten het. Dit is een tweezitter en de Lexus LC500 is een (krappe) vierzitter. Maar zet dat even aan de kant en het zijn wel degelijk elkaars rivalen. Voornamelijk voor als je absoluut niet Duits wil rijden. En op dit prijsniveau is het begrijpelijk dat je even iets anders wilt dan 2 ton stukslaan in een showroom waar de buurman zijn 1 Series of A-Klasse leaset. De Jaguar heeft ook een V8. Deze heeft minder vermogen dan de 5.0 van de Lexus, maar is dankzij het hogere koppel en het lagere gewicht een stukje sneller. Ook is het een Jaaag, wat de auto extra charme geeft. Om te rijden is het geen 911, maar nog altijd bovengemiddeld leuk en uitstekend geschikt om dagelijks mee te rijden.

Mercedes-AMG E53 Cabriolet (A238)

€ 131.021

De 8 Serie is technisch gezien een 5 Serie. De 5 Serie is een E-klasse concurrent. Dus is de E-Klasse cabriolet is een 8 Serie concurrent? Ja, op zich wel. Je ziet dat de auto’s technisch gezien veel overeenkomsten hebben. Nuchter beschouwd is dit de beste koop, want je hebt een uitstekende mix tussen prestaties, comfort, uitrusting en ruimte. En dat voor het laagste bedrag. Het is ook nog eens een geweldige allrounder en die zescilinder lijnmotor is een absoluut pareltje. De auto mist alleen wat wow-factor. In dit gezelschap althans. Let op: het afgebeelde model is de E450 AMG-Line.

Mercedes-AMG C63S Cabriolet (A205)

€ 150.548

Qua hardware komt deze auto heel erg dichtbij de Lexus LC500 Cabrio. Het is namelijk een vierzits cabriolet met achterwielaandrijving en een heel erg dikke V8. In het geval de Mercedes is de V8 voorzien van dubbele turbo’s, waardoor de lichtere C63 een stuk sneller is, voor zover dat relevant is bij dit soort auto’s. Voor minder geld heb je dus meer auto. Maar de vergelijking gaat ook een beetje mank, want dit is de top van de C-Klasse en met alle respect: het blijft een C-Klasse. De grandeur van LC500 moet ‘ie ontberen.

De Lexus LC500 is per direct te bestellen, de superluxe open GT staat in september bij de dealers.