Lexus maakt de waanzinnige LC eindelijk dakloos

Althans, bijna.

Lexus heeft in zijn geschiedenis een aantal cabriolets in het modellengamma gehad, maar sinds een paar jaar manoeuvreert de Japanse autofabrikant zich door het leven met enkel gesloten voertuigen. Met de komst van de LC Coupé aan het eind van 2016 borrelden er direct geruchten op dat dít de auto moest zijn waarmee Lexus zich weer aan de cabrio durfde te wagen. Nu, vlak voor de Detroit Auto Show, presenteert Lexus de LC Convertible Concept.

In andere woorden: die opengevouwen LC, die komt er binnenkort. Drie jaar nadat de LC Coupé (rijtest) zijn officiële debuut maakte in Motor City, geeft Lexus ons een indruk van zijn toekomstige dakloze broertje. Hoewel de auto im Großen und Ganzen op zijn gesloten broeder lijkt, beweert Lexus dat de auto evengoed een opzichzelfstaand model moet kunnen zijn. Daarover hebben we onze twijfels, maar dat neemt niet weg dat de cabriolet, net als de coupé, een absoluut meesterwerk is. Het nieuwe studiemodel van de LC heeft Lexus uitgerust met 22″ velgen en een interieur waartegen we hardop doch respectvol “U” zeggen. Als dit inderdaad de designtaal zal worden van alle Lexus-modellen, dan zijn we zeer tevreden.

Lexus wil vooralsnog niets zeggen over de aandrijflijn in het beestje. Nu is het goed mogelijk dat het merk in het concept geen werkende techniek heeft verstopt, maar wij kunnen natuurlijk wel raden hoe de aandrijflijn eruit komt te zien. Als de auto een technische kopie wordt van de huidige LC 500 en LC 500h, dan heeft de cabriolet ofwel een 477 pk sterke vijfliter V8, of een 359 pk sterke hybride V6. Over de interessante viertrapsautomaat van de LC 500h lees je HIER meer.