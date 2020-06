Lexus LC500 TRD tandje strakker en scherper

Mocht je het standaardmodel iets te braaf vinden, is hier de Lexus LC500 TRD.

Het is een van de coolste auto’s van dit moment: de Lexus LC500 (met V8!) Net als de Toyota Soarer/Lexus SC in de jaren ’90 is het een elegante coupé die in geen enkel opzicht lijkt op iets wat de concurrentie aanbiedt.

Megalomaan

Op dit moment vindt men megalomane SUV-coupé’s heel erg cool. Maar ja, in de jaren ’90 liep de jeugd in gymkleding van Cavello en Australian met een jaren ’30 kapsel. Die combinatie is ook niet ‘mooi oud geworden’. Let maar op, over 30 jaar kijken we terug naar deze vreemde SUV-rage en slaan we ons voor de kop: hoe konden we in zulke rare, lelijke en inefficiënte auto’s rijden en denken dat het cool was?

Chique GT

Dat is het gave aan de Lexus LC500. Het is een bijzondere, elegante en chique GT. Die zijn altijd cool geweest en zullen ook altijd cool blijven. Nu kan het zijn dat je denkt: “Leuk zo’n Lexus, maar het mag wel een tandje scherper”. Nu hebben we bijzonder goed nieuws in dat geval, want de Lexus LC500 TRD is hier!

TRD Lexus LC500

TRD staat voor Toyota Racing Development. TRD neemt voornamelijk Toyota’s onder handen, maar af en toe hebben ze ook speeltjes in de aanbieding voor diverse modellen van Lexus. Dat is op zich vrij logisch, de Japanse tak van TRD heeft ook auto’s veredeld die wij Lexus noemen, maar op de thuismarkt ‘gewoon’ een Toyota heten. Lexus bestond pas wat later in Japan.

Bekende kleurencombinatie

De Lexus LC500 TRD in dit geval betreft de elegante cabriolet. De kleurcombinatie komt ondergetekende erg bekend voor: witte lak met bruin leer is toevallig ook de kleurencombinatie van deze Autoblog duurtester. In dit geval wordt de cabriolet voorzien van een hoop extra onderdelen van Toyota Racing Development.

CFRP

De enorme grille (die je in het echt moet aanschouwen, dankzij het 3D-effect is deze best geslaagd) is staandaard, maar de splitter eronder is dat niet. De splitter is gemaakt van CFRP, carbon reinforced plastic. Dat goedje werd toegepast voor een hoop andere onderdelen. Zo heeft de Lexus LC500 TRD ‘vleugels’ op de zijspeigels. Ook de sideskirts zijn gemaakt van het zwarte materiaal.

Velgen

Aan de zijkant kunnen we tevens drie nieuwe velgen aanschouwen: brons en twee maal titanium. Dat brons ziet er stiekem best gaaf uit, eigenlijk. De andere twee velgen voor de Lexus LC500 TRD zijn typisch Japanse aftermarket wielen, in dit geval waarschijnlijk afkomstig uit Duitsland (de meeste Lexus sportieve wielen komen bij BBS vandaan).

Tenneaucover

Gaan we wat verder naar de achterzijde vallen een paar dingen op. Ten eerste is er een soort decklid c.q. tonneaucover. Vaak loopt deze door tot de voorstoelen, maar hier ‘stopt’ de voorziening halverwege. Nu is het gevaarte te groot om met vier mensen plaats te nemen, maar de achterbank bedekken doet het maar voor de helft. Raar.

Spoiler

Dat raar geldt ook voor de spoilers. Of beter gezegd, spoiler. Er zijn namelijk twee opties. De Lexus LC500 TRD cabriolet heeft een veel te groot en omslachtige vleugel op de achterklep, terwijl de eveneens afgebeelde coupé een bescheiden lipje heeft.

De auto rijdt overigens geen kilometer per uur sneller dan de gewone. Dankzij TRD-antirollbars is de auto wel iets stabieler in bochten. De onderdelen zijn vooralsnog alleen beschikbaar voor de Japanse markt.