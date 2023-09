SP is tegen rekeningrijden en voor goedkope EV’s

Als het aan de SP ligt komt er géén rekeningrijden, maar moet de elektrische auto bereikbaarder worden voor de normale mens.

Nu ons kabinet wederom een demissionaire status heeft, is er een radicale verandering op komst in Den Haag. Het feit dat Rutte en vele andere kamerleden echter de handdoek in de ring gooien betekent dat we een soort nulpunt bereikt hebben. Met de aankomende verkiezingen is het belangrijk dat elke partij een goed plan kan hebben zodat mensen wellicht radicaal gaan zijn in hun keuze.

Plannen

Vanmorgen liet de VVD het één en ander los over de plannen die de vorige regeringspartij had. Voor de automobilist zitten daar toffe plannen bij. Ook de SP deelt hun verkiezingsprogramma voor de aankomende verkiezingen en ze willen overal 130 kunnen rijden en BPM berekend met CO2-uitstoot afschaffen! Geintje, dat natuurlijk niet.

Stekkeren voor de gewone man

Wat ze wel willen is stekkerauto’s bereikbaarder maken voor iedereen en dan met name de lagere inkomensklassen. De SP bemerkt dat de huidige strategie vooral mensen die het al goed voor elkaar hebben tegemoet komt bij het kopen of leasen van een EV, maar de gewone man, de modaalverdiener zeg maar, kan wel fluiten naar zo’n dure EV. Dat moet anders en de subsidies die beschikbaar zijn moeten vooral de mensen die een stekkerauto niet kunnen betalen helpen.

Rekeningrijden

Misschien nog wel het opvallendste standpunt van de SP is dat zij daarom ook tegen rekeningrijden zijn. Waarom, dat wordt eigenlijk niet echt duidelijk. Wel lijkt het aan te sluiten op wat ze eerder zeiden wat betreft verdeling van de subsidies en tegemoetkomingen. Dat moet dan niet op basis van gebruik gaan, maar op basis van de mensen met een lager inkomen helpen. De SP zegt wel volledig achter het besluit te staan van producenten om tegen 2035 alleen nog maar emissievrije auto’s aan te bieden. Ook wordt Nederland volledig tolwegenvrij. Niet dat we er nou zo veel hebben, maar soit.

Dat en meer is dus te lezen in de plannen van de SP, die ze dus hebben gepubliceerd. De onderliggende boodschap wat betreft auto’s lijkt duidelijk: we moeten allemaal aan de stekker en niet alleen de rijken.