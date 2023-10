Wat is de stand van zaken met EV subsidie in 2023?

Het zal je verbazen. Of niet.

Sinds een aantal jaren is het mogelijk om subsidie te krijgen op een nieuwe en gebruikte elektrische auto. Mits het voertuig ook aan de gestelde voorwaarden voldoet. Het gaat hier om de Subsidie Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP).

In de eerste jaren was SEPP een succes. In een vrij rap tempo was het potje van miljoenen euro’s in een mum van tijd leeg. Dat is anno 2023 wel anders. De bijtelling is minder aantrekkelijk in vergelijking met een aantal jaar geleden. Daardoor zijn EV’s minder in trek en is de kans groot dat het potje niet eens opraakt dit anders. Hoe het tij kan keren!

EV subsidie nieuwe elektrische auto 2023

Op het moment van schrijven zit er nog 34,19 miljoen euro in het potje voor 2023. Bizar als je bedenkt dat er 67 miljoen euro beschikbaar werd gesteld op 1 januari 2023. We zijn ruim over de helft van 2023 en kruipen richting het najaar, maar er is dus nog voor tientallen miljoenen euro’s subsidie beschikbaar.

Met dit tempo blijven er nog miljoenen over. De SEPP is dan ook niet interessant voor Nederlandse particulieren. Laten we wel wezen. Hoeveel consumenten kopen een nieuwe elektrische auto van maximaal 45.000 euro? Het subsidiebedrag van 2.950 euro trekt mensen niet over streep.

EV subsidie gebruikte elektrische auto 2023

Op een gebruikte elektrische auto kun je ook subsidie krijgen. Met 2.000 euro per auto minder subsidie, maar met een budget van 32,4 mijoen euro is er ook minder beschikbaar gesteld door de overheid.

Dit potje gaat een stuk harder. En de kans bestaat dat deze wel opraakt voor het einde van dit jaar. Er is op het moment van schrijven nog 7 miljoen euro beschikbaar voor 2023.

Nederland is bij uitstek al een occasionland: nieuw kopen is te duur en dus zijn we massaal op gebruikte auto’s aangewezen. Een elektrische occasion van bijvoorbeeld €25.000 kost dan €23.000. Misschien kun je er nog wat extra van de prijs lullen bij de verkopende partij en je loopt met een leuke aanbieding de deur uit.

2024

Volgend jaar dreigt de subsidie er niet aantrekkelijker op te worden. Je krijgt nog minder subsidie op een nieuwe elektrische auto. Het bedrag gaat van 2.950 euro naar 2.550 euro. Het subsidiebedrag van 2.000 euro voor een gebruikte EV blijft wel hetzelfde in 2024.