Prijs van Alfa Romeo Junior Milano is daar!

De prijs van de Alfa Romeo Junior (formerly known as Milano) is daar! De orderboeken zijn vanaf nu geopend.

Was het een marketingstunt van het Italiaanse Alfa of niet? Ze geven in ieder geval geen f*ck want op de persfoto’s bij het persbericht staat gewoon Milano op de auto. Wij zijn de beroerdste niet, dus we helpen wel een handje.

De Alfa Romeo Junior dus. Ze zijn er in Italië trots op en schrijven JUNIOR met hoofdletters. Om maar te benadrukken hoe belangrijk deze auto is voor het merk. Het is dan ook de allereerste volledig elektrische auto van het merk.

De basis van de Milano Junior is identiek aan een hele zwik andere compacte EV’s uit het Stellantis aanbod. Zoals daar bijvoorbeeld is de technisch identieke eveneens nog verse Fiat 600e. Mega interessant dus wat de prijsstelling van Alfa Romeo gaat doen.

Prijs Alfa Romeo Junior EFKAM

De prijs van de Alfa Romeo Junior Elettrica Formerly Known As Milano is een stuk hoger dan die van de eveneens Italiaanse Fiat 600e. Die Fiat 600e begint namelijk met dezelfde aandrijflijn als de Junior bij 35.990 euro. De Alfa Romeo Junior moet echter minimaal 39.000 euro kosten.

Dit is de eerste variant die beschikbaar komt in ons land en is voorzien van een 54 kWh batterij met een actieradius van 400 kilometer WLTP. Let op, deze WLTP cijfers zijn nog pre-homologatie en kunnen dus nog tegen- of meevallen. Hij heeft een vermogen van 156 pk, een 11 kW 3-faselader aan boord en de topsnelheid ligt op 150 kilometer per uur.

Standaard voorzien van zaken als automatische airconditioning, een regensensor, infotainment systeem met 10,1 inch display, 18 inch lichtmetalen wielen, adaptieve cruisecontrol en parkeersensoren.

Junior Elettrica Speciale

Ter verhoging van de feestvreugde is er ook introductiemodel dat Speciale gedoopt is. Deze Speciale krijgt onder andere 18 inch “Petali”-jetsers, met leder afgewerkt stuurwiel en een bestuurdersstoel met massagefunctie. Van binnen kun je dan kiezen uit acht kleuren interieurverlichting en heeft de intro-aanbieding extra’s als een achteruitrijcamera, een handsfree te bedienen elektrische achterklep en keyless entry.

Voor al dat moois mag je dan 2.000 euro extra neerleggen. Voor 41.000 euro heb je dus de Alfa Romeo Junior Elettrica Speciale. Zowel de instapper als dit feestelijke introductienummer komen dus in aanmerking voor 2.950 euro aan SEPP subsidie. Dan rij je dus al voor 36.050 euro in een echte Italiaanse elektrische Alfa Romeo.

Veloce, veloce!

De echte Alfist die elektrisch wil rijden wordt ook bediend. Wel zonder gratis geld van de overheid, maar wel een versie die het sportieve karakter van Alfa Romeo recht moet doen; De Alfa Romeo Elettrica Veloce (veloce is Italiaans voor snel).

Voorzien van een sperdifferentieel, een stabilatorstang voor én achter, 20 inch lichtmetalen wielen, sportieve met 25 millimeter verlaagde wielophanging en extra stevige remmen.

Hij is voorzien van hetzelfde 54 kWh batterijpakket maar dan een elektromotor met 240 pk en 345 Nm aan koppel. De topsnelheid ligt op 200 kilometer per uur en de actieradius rept het persbericht maar niet over. Met meer vermogen, grotere wielen en hetzelfde batterijpakket verwachten wij dat die aardig beperkter kan zijn. Hou dan nog even de 3/5 regel van @wouter in je hoofd en kijk dan waar je kan opladen.

De Veloce kost 48.000 euro en komt zoals gezegd dus niet in aanmerking voor de EV-subsidie.

Variant op dinosap

Voor wie niet aan de Alfa Romeo Junior Elettrica wil komt er later nog een mild-hybrid variant met de verrassende naam Junior Ibrida. Die krijgt een 1.2 liter driecilindermotor van de plank van Stellantis.

De 136 pk sterke motor is gekoppeld aan een 48 volts batterij en een 21 kW elektromotor die voor een extra zetje moet zorgen als er meer vermogen nodig is. De Ibrida komt er als voorwielaangedreven versie of als Q4-vierwielaangedreven versie.

Concurrentie

Dan kijken we nog even naar de concurrentie. Die is er in eigen huis van de Fiat 500e zoals gezegd. Maar ook concerngenoten als de Peugeot e-2008, de Opel Mokka-e en de Jeep Avenger gaan de strijd aan met de Alfa Romeo Junior.

De Fiat is de goedkoopste. De Fiat 600e begint bij 35.990 euro. Een Jeep Avenger kost 39.500 euro, een e-2008 begint bij 40 mille en een Mokka-e kost minimaal 39.749 euro.