Koop deze stijlvolle S63 AMG Coupé voor veel

Goedkoop is ‘ie niet, maar deze stijlvolle S63 AMG Coupé ziet er schitterend uit!

Het zal jullie niet verbazen, maar @jaapiyo en ondergetekende hebben niet heel erg veel vrienden. Beide werken we alle twee (en Jaap doet er dan ook nog een studie en rechtszaken naast). Dus ja, we zijn een beetje op elkaar aangewezen. De onderwerpen die behandeld worden zijn geopolitiek, obscure Jaguars, correcte naafdopjes en natuurlijk intens slechte Formule 1-coureurs.

Een ander onderwerp: occasions. We kunnen artikelen schrijven over de discussies die er zijn of auto’s nu wel of niet puik en premium zijn. Soms is er gek genoeg consensus en overlap qua meningen, de zogenaamde Pechtold-mediaan. Die bereikten we bij het zien van deze stijlvolle S63 4Matic Coupé.

Ruby Red Metallic (Designo)

Want wat een plaatje is dit exemplaar! Het bewijst maar eens te meer hoe belangrijk de gekozen configuratie kan zijn. Vaak is een S63 zwart, zilver, grijs of wit. Dan zijn vervolgens de velgen ook zwart. Op zich moet iedereen dat zelf weten, maar het ziet er wel een beetje fout uit voor zo’n grote sloep. In dit geval is deze S63 AMG Coupé donkerrood (Ruby Red Designo) van kleur met zilveren kruisspaak velgen.

Kijk, daar knapt een auto van op! Natuurlijk, deze rode Mercedes is nog altijd een dikke Duitser, maar wel eentje met een gedistingeerd randje. Alsof je een keurige Riesling bij je Flammkuchen bestelt in plaats van een liter Weihenstephaner. De premium aluminium raamlijsten doen ook een duit in het zakje bij deze stijlvolle S63.

Geen ivoor, vanille, caramel of pindakaas

Helaas stopt het wel bij het exterieur. Aan de binnenzijde zien we namelijk heel erg veel zwart leer. Het is wel zijdezacht nappaleder met witte stiksels en werkelijk alles lijkt bekleed te zijn met deze kwaliteitskoeienhuid, maar helaas is er niet gekozen voor ivoorwit, vanille, caramel of pindakaas voor het interieur. Ook is er geen houtinleg, dat is nu ook leer. Dat geeft ‘m iets unieks (je ziet die optie bijna nooit), maar in een S-Klasse horen gewoon een paar boomstronken, zoals @amghans dat zo mooi kan zeggen.

Een S500 was wellicht stijlvoller geweest, maar in het geval van de S63 heb je heerlijke hardware. De 4.0 V8 levert namelijk maar liefst 612 pk en 900 Nm, aanzienlijk meer dan de S500 levert (435 pk en 700 Nm). Ondanks een leeggewicht van 2 ton knal je in 3,5 seconden naar de 100 km/u en komt de begrenzer er heeeeeel abrupt in bij 250 km/u. Zonder die elektrische babysitter kun je met gemak 330 km/u halen.

Prijs van deze stijlvolle S63

De prijs van 159.740 euro is wel een dingetje. De kilometerstand is namelijk 64.860 km, niet 6.486 km. Het is inmiddels ook al een vijf jaar oude auto. En het is waarschijnlijk nog een import ook (gezien de dealer reclame borden). Maar ja, aan de andere kant: dit soort auto’s worden niet meer gemaakt en het is een BTW-auto, dus die kun je terugvorderen als je ‘m zakelijk rijdt.

In Duitsland kan je de S63 voor minder vinden, maar vergeet niet dat er nog een serieuze sloot aan BPM betaald dient te worden, met dank aan de CO2-uitstoot van 294 gram per kilometer. Om de 3,5 kilometer heb je dus een kilootje de lucht in gepompt! Ook is het nog best wel lastig om deze toffe kleur te vinden, dus lijkt dit exemplaar een geweldige keuze te zijn. Interesse? De advertentie kun je hier bekijken!

Check hieronder de rijtest met de (iets minder) stijlvolle S63 AMG Coupé: