Deze Mustang voor SEMA is another cook

De zomer ligt helaas achter ons en dat betekent dat het einde van het jaar in zicht komt. Dit brengt ook een aantal leuke dingen met zich mee. Zo zal de SEMA in november plaatsvinden en dit is toch altijd wel een knotsgek Amerikaans autofeestje.

In aanloop naar die autoshow komen fabrikanten, tuners en individuen met presentaties van hun voertuig dat op SEMA te zien zal zijn. Bijvoorbeeld deze Mustang. Het is een design van NASCAR-coureur Ryan Blaney en fotograaf Larry Chen. Middels een samenwerking tussen MoneyLion en Ford Performance is de Mustang tot stand gekomen. Galpin Auto Sports (GAS) was verantwoordelijk voor de montage van alle onderdelen.

De pret begint met de aandrijflijn. Onder de kap van deze Mustang GT huist een 5.0-liter V8. Het blok is niet met rust gelaten. Dankzij een supercharger levert deze achtcilinder nu 700 pk en 827 Nm koppel. Dat moet heerlijk klinken dankzij een MagnaFlow uitlaatsysteem. Het geweld komt tot stilstand met Wilwood performance remmen.

De opvallende livery van de Ford is geïnspireerd op de GT40 raceauto’s uit de jaren zestig. Het interieur van de ‘Stang is voor een deel gestript. Men monteerde racestoelen en een nieuw stuur. Mede door zijn kleurstelling een auto die straks de aandacht gaat trekken op SEMA. De Mustang is op 13 oktober voor het eerst publiekelijk te zien tijdens de 1000Bulbs.com 500 race in Talladega.