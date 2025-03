Op wintersport in de Audi A6 e-tron Avant #test

Kou, autobahn en Wouter achter het stuur: recept voor een ramp in de A6 e-tron.

Een kleine bekentenis is op zijn plaats: mijn normale rijstijl is niet bepaald bevorderlijk voor de optimale actieradius van een elektrische auto. Ik zet graag een klein plusje op de toegestane maximumsnelheid. Bij de meeste EV’s betekent een verhoging van de gereden snelheid van 100 naar 130, dat het verbruik met zo’n 50% toeneemt.

Premium Platform Electric

Zoals ongetwijfeld bekend is, maakt Audi onderdeel uit van de Volkswagen Group. Binnen VAG is een verdeling gemaakt, wie welk platform moest gaan ontwikkelen. Audi kreeg het benzine platform (PPC), terwijl Porsche zich bezighield met het elektrische platform: Premium Platform Electric. Het goede nieuws is dus dat jouw Audi A6 e-tron eigenlijk een Porsche is. SCORE!

De Audi A6 e-tron deelt dan ook veel technologie met de Porsche Macan, maar ook met de Q6 e-tron. In de bodem is dan ook eenzelfde accutechnologie verwerkt. Audi (en Porsche) wisten 15% gewicht van het accupakket af te schaven en wisten de energie-inhoud zelfs met 30% te verhogen. Het accupakket werkt met een 800 volt architectuur, waardoor de A6 e-tron tot 270 kW kan snelladen. Aan een 400 volt snellaadpaal splitst de A6 e-tron de accu, want een dure en zware converter scheelt.

Twee accupakketten, vier aandrijflijnen voor de A6 e-tron

In tegenstelling tot de Audi A6 met verbrandingsmotor (ja die is er ook), valt er bij de elektrische Audi A6 e-tron best wat te kiezen. Er zijn twee accupakketten, van 83 of 100 kWh groot. De instapper met het kleine accupakket komt tot 627 km ver, heeft 286pk en sprint naar de 100 in exact zes seconde. De S6 e-tron heeft zelfs meer dan 500 pk, sprint in 3.9s naar de 100, haalt 240 km/u en heeft een range tot 675 km.

A6 e-tron is de rangekoning: tot 756km

De Audi A6 e-tron in de test was een Performance, die 367pk heeft. Het is een lekker snelle jongen die in 5.4s naar de 100 sprint, bij 210 km/u maakt de begrenzer echter al een einde aan de lol.

Dankzij het gigantische accupakket van 100 kWh haalt de A6 e-tron Sportback tot 756 km in de WLTP-test. Als A6 e-tron Avant is de range in theorie nog 720 km, maar wat blijft daar in de praktijk nog van over….

Op naar de wintersport per A6 e-tron

Tijdens standaard woon-werkverkeer door de Nederlandse spits met redelijk lente-weer kroop de range richting de 500 km. Er zijn echter twee vijanden van elektrische auto’s: koude en de rechtervoet van Wouter Karssen. Des te interessanter was het om met de Audi A6 e-tron Avant een ritje richting Zwitserland te maken. Toen we er toch waren, zijn we nog maar even de piste op geweest.

Voor elektrische rijders is Zwitserland overigens te prefereren boven Oostenrijk, want gemiddeld is het net wat minder ver rijden. De meeste elektrische rijders hebben wellicht wel wat moeite met het wat hogere Zwitserse prijspeil, maar dat geheel terzijde.

De enkele reis naar onze bestemming bedroeg nog geen 850 km. De normale route is door België en Frankrijk, maar bij Rotterdam was er al file. De excellente e-tron routeplanner stuurde ons dus over Duitsland.

Om op bestemming te komen, zou het met een volledig volgeladen accu voldoende zijn om twee kortere laadstops te doen. Met een wat lagere temperatuur en op snelwegsnelheden haalt de A6 e-tron op zich wel zo’n 400 km op een acculading. We begonnen echter niet met een accu die helemaal vol was en we wilden echter niet volledig leeg aankomen op bestemming.

Grof gezegd zou je de eerste 700 kilometer met 1 laadstop kunnen afleggen: 400 km op de eerste 100% acculading, ongeveer 300 op de tweede 80%. Uiteraard ging onze rit anders, want we mochten door Duitsland. De e-tron routeplanner gaf bovendien aan dat we met een ruime acculading bij de eerste laadstop zouden aankomen. Die kan je er dan mooi doorheen stoken op de autobahn.

Snelladen met de A6 e-tron

De accu werkt met een 800 volts architectuur, wat hogere laadsnelheden mogelijk maakt. Volgens Audi’s eigen opgave is de maximale laadsnelheid 270 kW, maar op onze trip haalden we al nipt hogere snelheden. Belangrijker nog is de laadcurve en die is ook dik voor elkaar. Bij laden van 15 tot 60% was de gemiddelde laadsnelheid meer dan 215 kW.

Laadstops in de A6 Avant e-tron zijn dan ook echt kort. Op een enkele reis naar Zwitserland ben je een half uur kwijt aan het laden. Het is best acceptabel.

Valt er nog wat te zeiken over de Audi A6 e-tron?

Absoluut. We gingen ook nog een dagje naar het skigebied Grindelwald. In de ruime parkeergarage daar, was een hele rij aan laders. Het was er niet druk, maar je voelt hem misschien alweer aankomen. Einde van de dag bleek dat de A6 e-tron niet vol was.

Het blijft vermoeiend dat dat toch nog regelmatig voorkomt. Mocht je EV-rijders in je omgeving hebben, die claimen dat zij dat nooit hebben: die liegen. Er zijn regelmatig laadpalen stuk, passen die niet werken of palen die alleen heel langzaam werken. En ja ook met vrijwel alle merken elektrische auto’s, het is een universeel probleem.

Ondanks dat de Audi A6 e-tron echt snel laadt, moet je toch nog net te vaak stoppen. Zelfs met een onzuinige benzineauto (we hebben dezelfde reis als eens geprobeerd met een platgeslagen kever) is dit een eenstopper. De tweede stop op de heenreis voerde ons bovendien naar een parkeerplaats van een Duitse supermarkt. Die was compleet uitgestorven op vrijdagavond om 23:00u. Minder prettig met je gezin of als vrouw alleen.

Het bracht ons ook op een idee: in de e-tron routeplanner wil je eigenlijk ook kunnen aangeven dat je alleen stops wilt maken waar er faciliteiten zijn. Zo kan je direct even eten of een sanitaire stop maken. Zeker met de integratie van ChatGPT moet dit Audi wel gaan lukken.

Conclusie wintersportrit en test Audi A6 e-tron

In de video behandelen we nog veel meer over de Audi A6 e-tron. De wintersportrit met de elektrische Audi A6 e-tron viel oprecht niet tegen. Anderzijds heb je op dit soort ritten ook weinig voordeel van een elektrische aandrijving. Een reguliere Audi A6 op benzine of diesel is ook stil en snel genoeg.

Voorlopig is de elektrische A6 e-tron nog de goedkoopste A6 die je kunt kopen, de niet-hybride benzine-A6 wordt namelijk getrakteerd op een forse CO2-heffing. Toch doet het prijskaartje wellicht een beetje pijn: de A6 e-tron is er al vanaf 62.495 euro, wat best schappelijk is. De testauto was een A6 e-tron Avant (+1.500), een Performance (+12.000) en een lekker dit uitgeruste S-edition (+8.000 euro). Met nog een paar opties erop was de Audi A6 e-tron Avant Perfomance uit de test net geen ton. Ouch.