Prijsverlaging Peugeot e-308: nog steeds geen prijspakker

Goed nieuws op de vroege ochtend, want Peugeot verlaagt de prijzen van de e-308 en komt met het prijskaartje van de GT.

Bonjour! Altijd fijn om te horen als iets goedkoper wordt. Het Franse automerk gaat de prijzen verlagen van alle Peugeot e-308-modellen en wel met 2.000,- euro. De auto heeft een bereik van 412 kilometer (WLTP) en de consumentenprijzen beginnen nu bij 43.585,- euro.

Prijzen Peugeot e-308

De Peugeot e-308 is scherper in de markt gezet. Het is naar mijn mening een goed uitziende auto, zeker in de vorm van de stationwagon. Lekker praktisch met flink wat ruimte. Dat hebben de Fransozen slim gedaan. Sinds april van dit jaar kan je de elektrische e-308 kopen in de varianten Allure (nu vanaf 43.585 euro, Allure SW vanaf 44.875 euro) en First Edition Berline. Alle varianten met uitzondering van de 2.950 euro duurdere GT SW komen in aanmerking voor de overheidssubsidie van 2.950,- euro. De GT SW is duurder en valt daardoor niet onder de subsidie.

De e-308 heeft 115 kW (156 pk) aan boord en 270 Nm koppel. Je kunt er dus iets meer van 400 kilometer ver mee komen. Snelladen is mogelijk tot 100 kW en opladen van 20 naar 80 procent is in 30 minuutjes gepiept. Allemaal keurige en beschaafde cijfers. Echt spannend is het echter niet, maar daar koop je deze auto ook niet voor. Een echte burgerbak in het C-segment, om het maar een term te geven.

GT en SW

De e-308 GT is de meer aangeklede variant en komt met een prijs van 45.985,- euro. De meerprijs zit hem in Alcantara bekleding, Full LED-koplampen en wat sportieve afwerkingsmaterialen Dit komt bovenop de uitrusting dat er bij de Allure variant in zit. De GT SW kost je 47.285,- euro.

Concurrentie

En wat doet de rest? Daar kijk je ook naar natuurlijk. Overigens, er zijn wel wat meer smaakjes te ontdekken zoals de Cupra Born, maar Peugeot is tamelijk uniek in dit segment door de e-308 ook als elektrische stationwagen aan te bieden. Bij de concurrentie moet je dan toch al gauw shoppen voor een SUV.