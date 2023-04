Prijs Peugeot e-308: lager dan een Model 3?

De prijs van de Peugeot e-308 is hier. Wat vinden wij daarvan?

Nu Tesla de prijzen enorm verlaagt van zijn auto’s, valt op dat andere EV’s ineens heel erg duur zijn. Maar dan ook écht heel erg duur. Nu viel dat altijd al op, maar nu je weet dat het ook anders kan, ga je er toch anders naar kijken.

En dat hadden we ook een beetje toen de prijs van de Peugeot e-308 bekend gemaakt werd. De auto staat inmiddels op de configurator en de auto kan samengesteld worden. De prijs van de e-308 houdt ons behoorlijk bezig. Het is namelijk een keurige auto die zeker in dat donkergroen er smakelijk uitziet. Met de juiste prijs kan de elektrische Peugeot 308 best een hitje worden, want zo veel auto’s zijn er nog niet in dit segment.

Prijs Peugeot e-308

We hebben de prijs van de Peugeot e-308 al twee alinea’s uitgesteld en dat is meer dan voldoende: de auto kost namelijk 45.545 euro. Dat is de prijs voor het instapmodel, de Allure. Om eerlijk te zijn is dat naar 308-maatstaven niet de instapper, dat is de Active, maar die uitvoering kun je niet met de elektromotor combineren. Voor die 45.545 euro krijg je een elektromotor met 155 pk en een accupakket van 51 kWh.

handig: je kan aanspreek maken op aankoopsubsidie. Ja, de elektrische 308 is duurder dan 45 mille, maar dat is de prijs inclusief afleverkosten en het gaat om de fiscale waarde. Die is onder de 45 mille dus kun je aanschafsubsidie (SEPP) krijgen, zolang de voorraad strekt. Wil je een dikkere uitrusting, dan kun je kiezen voor de e-308 GT First Edition, maar die valt buiten de boot vanwege de prijs van 47.985 euro.

Prijs concurrentie

Nu de prijs van de Peugeot e-308 bekend is, kijken we meteen naar wat het bij de concurrentie moet kosten. Dat is niet mals:

De e-308 had van ons gevoelsmatig wel ietsje goedkoper gemogen. Vergeet niet dat je voor 41.990 euro wegrijd in een Model 3 met meer vermogen en een betere range. Ook een Volkswagen ID4 (je weet wel, de crossover) is goedkoper dan de e-308. Overigens blijft het niet bij dit model, over een paar maanden komt er ook en Peugeot e-308 SW, een elektrische stationwagon.

Uiteraard hebben w dankzij onze vrienden van Mobility Service ook de leaseprijs voor je. Op basis van 10.000 km per jaar en een looptijd van 60 maanden staat de e-308 voor je deur te shinen voor 667 euro per maand.