Prijzen Alfa Romeo Giulia GTA bekend: verschrikkelijk duur

Opvallend voor een auto uit de klasse BMW M3: de prijzen van de Alfa Romeo Giulia GTA zijn bijzonder hoog.

We wisten al dat Alfa Romeo van de Giulia GTA iets speciaals ging maken. Het zou de heftigste Giulia ooit worden. Misschien wel de heftigste Italiaanse sedan ooit. Belofte maakt schuld en dat geldt ook wel voor de Giulia GTA. Helemaal de GTAm, zonder achterbank en met rolkooi. Er komen in totaal 500 stuks van de heftigste Giulia ooit.

Prijzen

Nu zijn de Nederlandse prijzen van de Alfa Romeo Giulia GTA bekend en laten we maar gelijk met de deur in huis vallen: de reguliere GTA kost 230.000 euro. Wil je de heftigere GTAm, dan mag je 236.000 euro afrekenen. Even ter vergelijking: dat is bijna 190.000 euro meer dan een standaard Giulia. En 110.000 euro meer dan een Giulia Quadrifoglio.

Vergelijking

Om die prijzen in context te zetten, pakken we even een concurrent van de Alfa Romeo Giulia GTA erbij. De enige die er momenteel lijkt te zijn is de Jaguar XE SV Project 8. Daar was nooit een nieuwprijs van bekend, wel is bekend dat exemplaren op kenteken en op verkoopwebsites uiteenlopen van 240.000 tot 275.000 euro. “Dan valt die Giulia mee, toch?” Ja, maar bedenk wel dat de XE een 5.0 liter grote V8 aan boord heeft. De Giulia heeft ‘slechts’ een 2.9 liter V6 om de aandrijving te verzorgen. De auto’s zijn relatief gelijk geprijsd en de V8 is toch wel een argument vóór de Jaguar. De prijzen van de wat minder exclusieve concurrenten, te noemen de BMW M3 en Mercedes C63S, liggen of lagen rond de 120.000 euro.

Exclusiviteit

Dus wat krijg je dan voor die smak geld? Volgens Alfa Romeo krijg je meer dan de auto: je krijgt een hele experience. Toen we de auto voor het eerst te zien kregen, werd bekend dat er een leuke set accessoires bij de auto inbegrepen zit.

Met de aankoop komt naast de auto ook je eigen Bell helmet met een GTA livery, je eigen racepak van Alpinestars, een autohoes van Goodwool en een rijtraining van de Alfa Romeo Driving Academy. Het gehele aankoopproces verloopt van A tot Z via een productspecialist van Alfa Romeo. Officieel: Alfa Romeo Giulia GTA is een beest van een auto – Autoblog.nl

Alfa Romeo maakt vandaag ook bekend dat Centro Stile Alfa Romeo je gaat helpen met de Giulia GTA op maat. Deze versie van BMW Individual, maar dan van Alfa, kan niet alleen elke optie met je doorlopen: ook kun je kiezen uit een aantal historische racekleuren. Dit zijn allemaal knipogen naar oude racekleuren van de Giulia GTA uit de jaren ’60.









Wil je het leukste voor ons Nederlanders, kies dan de gele. Deze is namelijk gebaseerd op een Alfa Romeo 1750 GTAm en 2000 GTAm, die in 1970 en 1971 werden bestuurd door Nederlander Toine Hezemans.

Wat je zelf nog mag kiezen is het racenummer op de zijkant. Ook mag je bij de accessoires nog een autohoes van Goodwool optellen. De kleuren die niks te maken hebben met Centro Stile zijn Rosso GTA, Bianco Trofeo en Verde Montreal. Rood, wit en groen dus: de kleuren van de Italiaanse vlag.

We kunnen de prijzen van de Alfa Romeo Giulia GTA simpel samenvatten: het kost een paar centen, maar dan heb je wel wat.