Verwachting: Autoverkopen dalen in 2020

10% van de geregistreerde auto's zal elektrisch zijn.

Er is veel aan het veranderen op het gebied van fiscale regeltjes in de autobranche. De bijtelling voor elektrische auto’s gaat geleidelijk aan omhoog en oudere diesels worden zwaarder belast. November en december zijn mede door onze overheid vaak maanden waarin nog zo veel mogelijk geprofiteerd moet worden van bestaande wetgeving.

Want hey, heel gek: het opvolgende jaar zijn de maatregelingen vaak minder interessant en worden voordeeltjes teruggedraaid.

Zo werd in september 2018 werd de nieuwe emissietest ingevoerd, de WLTP. Auto’s die door invoering van de nieuwe meetmethode onverkoopbaar werden zijn nog snel voor september geregistreerd waardoor er een dip ontstond na september. In 2017 werden in de maand november 37.569 auto’s verkocht, in 2018 nog maar 34.608 door de dip. Het effect is nu weg, deze maand staat de teller op 39.514 geregistreerde auto’s.

Dit jaar werden er 404.149 nieuwe auto’s verkocht en dat is een daling van 4,6% in vergelijking met de eerste elf maanden van 2018. De voorspellingen zijn dat er dit jaar in totaal 430.000 nieuwe auto’s geregistreerd gaan worden. In 2020 verwachten de brancheorganisaties RAI Vereniging, BOVAG en het RDC dat er 425.000 nieuwe auto’s op naam gezet gaan worden. Ruim 10% hiervan zal volgens hen elektrisch gaan zijn. De veranderingen in de fiscale regels lijken elektrisch rijden niet minder aantrekkelijk te maken.

Natuurlijk komt dit ook omdat er steeds meer ‘betaalbaar’ aanbod komt en wellicht een nieuwe categorie ‘kopers’ aan de elektrische auto gaat. Elektrische privatelease krijgt natuurlijk ook een impuls door elektrische auto’s in het A-segment, zoals de Citigo-e.

Deze maand is Tesla’s Model 3 de meest geregistreerde auto in Nederland, hij neemt een aandeel van maar liefst 10,1% in beslag. Volgend jaar wordt de bijtelling voor auto’s zonder CO2 uitstoot hoger (van 4% naar 8%), pech voor de groene leaserijders dus. Voor wie met een Jaguar I-Pace, Audi e-tron of Mercedes EQC gaat rijden wordt het nog een stukje duurder.

Voorheen werd over de fiscale waarde van de auto boven de € 50.000 euro 22% bijtelling berekend, nu is dat al vanaf €45.000. Volgens de voorspellingen blijft de verkoop van nieuwe elektrische auto’s en ondanks de aangescherpte fiscale regels het toch goed doen.

Konijn die nog ergens volgend jaar uit de hoge hoed kan worden getrokken is dat de overheid zich duidelijk het recht voorbehoud om bij tegenvallende belastingaccijnzen alsnog in te grijpen. Tjsa, wat zou dat kunnen inhouden?