Prijzen Tesla Model S verlaagd: SALE!!! - Autoblog.nl

Om het doel van 500.000 auto’s te halen moeten alle zeilen worden bijgezet. Voor nu worden de prijzen van de Tesla Model S verlaagd.

Tesla is bezig met een missie. Er moeten zoveel auto’s verkocht worden. Dit jaar willen ze de grens van een half miljoen op een positieve wijze slechten. Jazeker, dat lees je goed: Tesla stevent af op een enorm record.

Sowieso doet het merk het lekker, want in tegenstelling tot de concurrentie heeft Tesla de aandrijflijn uitstekend voor elkaar. Als het gaat om prestaties en actieradius is er gewoonweg geen betere. De meeste aandacht gaat uit naar de Model 3, maar er zijn er natuurlijk meer. De ‘Y’ komt eraan, maar de ‘X’ en de ‘S’ zijn er ook nog. Over die laatste hebben we heugelijk nieuws. De prijzen van de Tesla Model S zijn verlaagd!

Tesla Model S Long Range

In beide gevallen gaat het om een korting van 3.000 ‘Eckermen’. Voor de Model S Long Range betaal je nu 79.990 euro. Deze versie heeft een grote actieradius (voor een EV): 610 km. Met de prestaties is dan ook niets mis. Het apparaat knalt in 3,8 seconden naar de 100 km/u. De topsnelheid is 250 km/u (50 km/u meer dan de draagarm aankan). Kortom, een topaanbieding eigenlijk.

Tesla Model S Performance

Maar het kan krankzinniger: de Model S Performance is ook goedkoper geworden. Deze kost nu 96.990 euro. Nog niet zo lang geleden betaalde je meer dan anderhalve ton voor deze versie! Deze kan, als je alle schermen juist weet te bedienen, in 2,5 seconden naar de 100 km/u te knallen. De topsnelheid is niet indrukwekkend voor een auto met zo enorm veel vermogen: slechts 261 km/u. Dat haalt een oude gechipte BMW diesel ook wel.

Plaid

De Model S ‘Plaid‘ kost nog steeds 139.990 euro, maar dat is meer een ‘verzonnen’ auto, dan dat deze daadwerkelijk echt geïntroduceerd is. Er rijden wat prototypes op diverse circuits en je zult nog twee jaar moeten wachten voordat deze op de markt komt. Volgens ingewijden gaat er nog een hoop veranderen aan de auto. Dus het is meer een (zeer scherpe) richtprijs. De specificaties zijn bijzonder indrukwekkend, dat absoluut!

Tesla dealer

Dus moeten we nu allemaal naar de Tesla dealer togen? Als je zoveel mogelijk elektrische auto voor je geld wil hebben: ja, eigenlijk wel. Voor deze bedragen heb je namelijk onnoemelijk veel vermogen, koppel en geinige gadgets waarmee je indruk maakt op je buurjongen.

Dalende verkopen

De prijsreductie komt overigens niet uit de lucht vallen: de Model S verkoopt al een tijdje heel erg slecht. In 2013 werden er bijna 1.200 stuks verkocht, dat steeg naar dik 2.000 units in 2017. Het recordjaar is 2018: toen werden er meer dan 5.600 van verkocht. Daarna zakten de verkoopcijfers in: amper 530 in 2019 en op dit moment staat de teller in Nederland op iets meer dan 150 Model S’en.

Concurrentie

Uiteraard kijken we ook even naar de prijzen van de concurrentie, nu de Tesla Model S prijzen verlaagd zijn. Ja, we weten dat dit ‘crossovers’ zijn en de Model S dat níet is. Maar ja, de Model S is ook niet echt premium en ook dat maakt niet uit voor de klanten. Het geeft voornamelijk aan dat de concurrentie nog geen directe concurrent heeft. Daarom kijken we wat je voor soort gelijk geld hebt als je een dikke EV zoekt.

Audi e-tron 55 quattro edition

€ 71.500

Misschien wel de meest geslaagde Audi van het moment. Qua afmetingen is de Audi e-tron gevoelsmatig meer een Q5, qua ruimte meer een Q7. Het design is uitstekend voor elkaar. Speciale vermelding voor het interieur: de e-tron is namelijk voorzien van ‘afwerking’ en daadwerkelijke ‘materialen’. We steken er natuurlijk de draak ermee, maar het verschil is echt heel erg groot. Voor een Audi rijdt de e-tron magistraal, met name qua comfort.

Dynamisch is de erg zware auto overigens niet. Een geweldige elektrische auto voor mensen die niet van elektrische auto’s houden. De range van 436 km is niet indrukwekkend in vergelijking met de Tesla. De Audi is een stukje goedkoper, maar dat maakt de optielijst wel ‘goed’.

Jaguar I-Pace EV400 S

€ 81.855

Bij de Jaguar I-Pace is het interieur iets minder secuur afgewerkt dan dat van de Audi, maar dat deert niet. Het is alsnog véél beter dan de Tesla. Het binnenste van de Jaaaag ziet er wel een stukje origineler uit dan bij de Audi. De Jaguar maakt het meeste indruk met de rij-eigenschappen. Dit is gewoon een heel erg prettige auto om te rijden. Ook als je sportief wil boenderen, geeft de I-Pace thuis. Niet alleen de motor (400 pk), maar ook het chassis. Dat doen die Britten uitstekend. De range van 470 km is op zich prima, maar niet op Tesla-niveau.

Ford Mustang Mach-E Extended Range AWD First Edition

€ 67.940

Als je dan toch gaat voor een Amerikaan, waarom niet eentje kiezen met een beetje pedigree en heritage? De Ford Mustang Mach-E heeft misschien wel de beste naam. Het is een medium grote crossover. De AWD Extended Range heeft een actieradius van 540 km. De prijs is hier erg interressant. Qua interieur-kwaliteit is het nog niet op Audi niveau, maar daar is de prijs dan ook naar. Net als de Audi is de Mustang érg zwaar en vallen de prestaties ietwat tegen.

Porsche Taycan 4S

€ 111.045

Nu de prijzen van de Tesla Model S verlaagd zijn, is het verschil met de Taycan nog groter. Ondanks dat het alletwee snelle elektrische sedans zijn, laten de twee zich lastig vergelijken. Zo is een Chevrolet Camaro ZL1 sneller, goedkoper, krachtiger en ruimer dan een Porsche 911. Hetzelfde geldt met deze Taycan 4S. Dit is de instapper, alhoewel je met 530 pk niets te kort zult komen, maar een basis Tesla Model S is veel sneller.

Conclusie:

Wil je de beste auto of de beste elektrische auto? Als je voor het laatste gaat, is de Model S onverslaanbaar. Prestaties, range en prijs zijn zeer competitief. Dat de prijzen van de Model S verlaagd zijn is op zich wel logisch, het model begint serieus op leeftijd te raken. We hebben het dan niet over de aandrijflijn, maar de auto zelf.

Met dank aan Stefan voor de tip!