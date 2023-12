Toyota GR Yaris WRC Edition viert feest

De Toyota GR Yaris WRC Edition is leuk als je er op tijd bij was geweest. Nu is het zo’n feestje waarbij je niet bent uitgenodigd (en dat zijn de beste).

Iedereen die vroeger Gran Turismo speelde, zal het zijn opgevallen. Er waren nauwelijks Europese auto’s die je kon kiezen, maar wel élke variant van de Skyline of Mitsubishi Evo zat er in. Met name bij deel 1 en 3 was dat het geval. Tegenwoordig is het aanbod al ietsje diverser, maar het is nog altijd duidelijk dat het spel een Japanse productie is.

Dus de Toyota GR Yaris zit er in, uiteraard. Maar nog niet in heel erg veel uitvoeringen. Laat ze het niet horen in Japan, want dit is namelijk de Toyota GR Yaris WRC Edition. de auto viert keihard feest, zoals we in de titel al verklappen.

Het is weliswaar een Japanse auto, maar een Europese feesteditie. De auto viert het afgelopen seizoen waarin Toyota het WRC heeft gewonnen. De constructeurstitel, rijderstitel (Kalle Rovanperä) en co-rijderstitel (Jonne Halttunen) waren allemaal voor Toyota.

Twee kleuren

In technisch opzicht lijkt alles hetzelfde te zijn. Dus een 1.6 driecilinder turbo met handgeschakelde zesbak en vierwielaandrijving. Het motortje levert 261 pk en daardoor sprint ‘ie in 5,5 tellen naar de 100 km/u.

Er zijn twee kleuren waaruit je kan kiezen, Platinum White en Carmine Red. Beide krijgen de 18 inch gesmede 10-spaaks BBS-velgen en de rode remklauw met schijven van 365 mm erachter. Dat is echt een serieuze maat voor een B-segment auto. Voor nog betere remkracht zijn er extra luchtinlaten die de remmen moeten koelen.

Prijs Toyota GR Yaris WRC Edition

Een ander verschil met de reguliere GR Yaris is de afstemming van het onderstel. Wat er precies anders is, wil Toyota niet zeggen, maar het Gazoo Racing Rallyteam heeft hoogspersoonlijk de veren en dempers aangepast. Uiteraard is het sperdifferentieel standaard op de Toyota GR Yaris WRC Edition. De Duitse prijs is al bekend gemaakt: 42.490 euro.

De eerste exemplaren zullen in april van dit jaar geleverd worden. Mocht je er ook heel erg graag eentje willen hebben, is er slecht nieuws. De GR Yaris WRC Edition kon je HEEL eventjes bestellen, van 27 november tot 4 december. De orderboeken zijn nu alweer gesloten. Ach ja, wellicht komt ‘ie nog een keer voorbij bij een DLC-pack voor Gran Turismo.