Oei: volledig elektrische Audi RS6 C9 wordt een zwaargewicht!

Maar er is ook genoeg goed nieuws.

Voor je je een hoedje schrikt: wees gerust, er komt ook gewoon nog een hybride RS6 met een V8. Daarover wisten we een tijdje terug al wat informatie met je te delen. Nu sluimeren er wetenswaardigheden over de volledig elektrische versie van volgende RS6 naar buiten.

Autocar morst het sap over de allereerste elektrische RS6. Zoals verwacht staat de RS6 e-tron op de PPE-basis (Premium Platform Electric) net als de A6, Macan en Q6. Tevens weten we dat de RS6 voor het eerst in 15 jaar weer vanaf het begin wordt uitgevoerd als sedan- én stationwagonversie. Wellicht als reactie op het succes van de M5? Of er ook een RS6 Avant e-tron komt, is nog niet duidelijk.

Specificaties

De elektrische RS6 krijgt twee elektromotoren voor quattro-vierwielaandrijving, net als de S6 e-tron. In dat model zorgen de twee elektromotoren voor 503 pk. Da’s natuurlijk niet genoeg voor een RS-model. Mensen binnen Audi Sport zouden volgens Autocar spreken over een vermogen rond de 680 pk en een koppel van 950 Nm. ”Het is onwaarschijnlijk dat ie zo ver gaat komen als de RS e-tron GT, maar er zal een grote toename zijn ten opzichte van de S6 e-tron.” Die RS e-tron GT heeft trouwens 925 pk.

Ook niet onbelangrijk is het batterijpakket. Dezelfde joekel van een 94,8-kWh accu als in de A6 e-tron komt naar de RS-variant. Door het sportievere karakter en de vermogensboost zal de range wat kleiner zijn dan de 750 kilometer van de Sportback en de 720 kilometer van de Avant.

Extra’s en het gewicht

Het slagschip is mede door zijn giga-batterij geen lichtgewicht. De massa zou volgens de verwachtingen boven de 2.500 kilo liggen. De huidige C8 is ook geen veertje met 2.090 schoon aan de haak, maar met dit soort getallen komt de RS6 e-tron gevaarlijk dicht in de buurt van de M5 Touring. Tevens is ie daarmee zwaarder dan de e-tron GT, A6 en S6.

Audi zou de RS6 e-tron ook wat speeltjes mee willen geven, zoals een nep-versnellingsbak en speakers die rijgeluiden in de cabine ten gehore brengen (hallo Ioniq 5 N). De vijfde generatie van de zo geliefde RS6 moet volgend jaar klaar zijn. Nog genoeg tijd om een aantal keer naar onze rijtest met de C8 te kijken.

Foto’s: Audi RS6 Avant C9 gespot door @spotcrewda