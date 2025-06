Zoveel elektrische auto’s zijn er in jouw gemeente

In twee gemeenten is een kwart van de auto’s al volledig elektrisch.

Het verbaast je vast niet dat Vlieland het laagste aantal elektrische auto’s van Nederland heeft, gevolgd door Schiermonnikoog. De autoluwe gemeentes tellen respectievelijk 53 en 54 elektrische auto’s. Maar waar vind je in aantal en relatief gezien de meeste EV’s? Energievergelijk zocht het uit.

Vorige week meldde het CBS dat de miljoenste stekkerauto van Nederland is bereikt. Nog gefeliciteerd allemaal. De meeste daarvan staan in de grote steden. Dat wil zeggen: EV’s (594 duizend) en PHEV’s (410 duizend). Van die volledig elektrische auto’s staan de meeste overduidelijk in de grote steden.

Nederlandse gemeenten met de meeste EV’s

Amsterdam – 36.645 EV’s Rotterdam – 29.764 EV’s Den Haag – 23.238 EV’s Utrecht – 20.999 EV’s Haarlemmermeer – 13.916 EV’s Eindhoven – 12.146 EV’s Breda – 11.806 EV’s Tilburg – 10.577 EV’s ‘s-Hertogenbosch – 10.508 EV’s Apeldoorn – 10.043 EV’s

Hoogste percentage EV’s

Interessanter is om te kijken naar welke gemeenten relatief de meeste elektrische auto’s staan. In welke regio’s is het grootste gedeelte van de bevolking al om? Daarvoor moeten we naar de gemeente Houten in de provincie Utrecht. Daar had vorig jaar 27,1 procent van de autobezitters een elektrische auto. Ook in Haarlemmermeer is meer dan een kwart van de auto’s een EV.

Energievergelijk spuit onzin over de reden hierachter en blaat over inkomens en veel nieuwbouw, maar er zit een andere reden achter. Al deze gemeenten zijn één of meerder leasemaatschappijen gevestigd.

Houten – 27,1 procent – Arval Haarlemmermeer – 25,1 procent – meerdere leasemijen Breda – 22,7 procent – Alphabet Almere – 19 procent – Ayvens Amersfoort – 15,3 procent – We gokken op Pon. Wierden – 14 procent – Oostlease Tynaarlo – 10,6 procent – Mobility Service Ouder-Amstel – 9,6 procent – meerdere leasemijen Tilburg – 9,5 procent – we hebben geen idee. Smallingerland – 8,8 procent – Friesland Lease

Waar vind ik de minste elektrische auto’s?

We noemden Vlieland al waar maar 53 EV’s staan. Dat is nog geen 1 procent van alle auto’s op het Waddeneiland. Ook op de andere Waddeneilanden is het aantal elektrische auto’s klein, behalve op Texel (1.382 EV’s). De gemeente Rozendaal telt echter nog minder EV’s dan Ameland en Terschelling. Dat komt doordat Rozendaal het kleinste inwonersaantal van alle Nederlandse gemeenten op het vaste land heeft.

Vlieland – 53 EV’s Schiermonnikoog – 54 EV’s Rozendaal – 222 EV’s Ameland – 286 EV’s Terschelling – 318 EV’s Renswoude – 357 EV’s Pekela – 383 EV’s Vaals – 400 EV’s Baarle-Nassau – 447 EV’s Doesburg – 449 EV’s

De gemeente in het binnenland met relatief de minste elektrische auto’s is Pekela, gevolgd door Staphorst en Westerwolde. Hier is het EV-evangelie blijkbaar nog niet helemaal aangekomen.

Vlieland – 0,9 procent Pekela – 1,6 procent Staphorst – 1,7 procent Westerwolde – 1,8 procent Schiermonnikoog – 1,9 procent Dantumadiel – 1,9 procent Brunssum – 1,9 procent Achtkarspelen – 2 procent Emmen – 2 procent Kerkrade – 2,1 procent

Zien hoeveel elektrische auto’s er in jouw gemeente rijden? Klik hier.

Foto: Rolls-Royce Spectre gespot door @ecnerualcars

Via Energievergelijk