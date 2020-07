Tesla Model S crasht door hoek van kantoorpand in Wijchen

De bestuurder van deze Model S zegt dat ze de auto niet bediende, maar dat de auto vanzelf tegen het kantoorpand crashte.

Een Tesla die vanzelf gaat rijden en daarbij crasht. Het klinkt wat gek, toch is dat een claim die vaker voorbijkomt. Nu is er een volgend persoon die met diezelfde vreemde claim komt, namelijk de bestuurder van deze Tesla Model S.

Net na het middaguur van deze vrijdag knalde de Model S namelijk tegen het kantoor van internetbedrijf Yoast aan. Of nja, knalde… Een van de hoeken van het pand is compleet doorboord. De bakstenen die eerst nog een muur vormden, liggen nu verspreid over de straat.

De elektrische sedan zelf ziet er ook aardig toegetakeld uit. Sowieso kan de eigenaar een nieuwe motorkap en bumper bestellen, al is de kans groot dat er meer structurele schade bij de Model S is. De koplampen lijken bijvoorbeeld niet meer op dezelfde lijn te liggen.

De ‘engste’ schade zien we echter bij de voorruit. Deze is namelijk doorboord met een flink blok aan bakstenen. Wie naar deze foto’s kijkt, zal het waarschijnlijk niet geloven dat de twee inzittenden het zonder gewond te raken overleefden. En toch is het – gelukkig – zo.

In de auto zaten een vrouw en haar kindje. Het tweetal is door ambulancepersoneel gecontroleerd, maar hoefden niet mee naar het ziekenhuis. De bestuurder had wel een opvallende claim voor het ongeluk: de Model S begon zelf opeens hard te rijden en crashte zo tegen het bedrijfspand.

De politie heeft de auto laten afslepen en gaat technisch onderzoeken hoe het ongeluk kon gebeuren. Daarbij kunnen ze een gesprekje voeren met de RDW, die ervaring heeft met crashende Tesla’s. Het is trouwens niet voor het eerst deze week dat een Tesla tegen het pand van een ondernemer knalt; eerder was een Model X in Rotterdam aan de beurt.

Foto’s: Persbureau Heitink.