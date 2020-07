Vlaanderen trekt extra geld uit voor meer publieke snelladers

Vlaanderen krijgt meer snelladers middels een extra budget van de Vlaamse regering. Er zijn 28 nieuwe locaties aangewezen.

468.000 euro. Dat is wat de Lydia Peeters, de Vlaams minister van Mobiliteit, heeft uitgetrokken om extra snelladers te realiseren langs autosnelwegen in Vlaanderen. Deze snellaadstations komen voornamelijk op carpoolparkings en Park & Ride-voorzieningen. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) zal hier ruimte voor vrijmaken. De oplaadstations kunnen elektrische auto’s tot maximaal 350 kW snel opladen.

Met dit geld zijn 28 nieuwe locaties aangewezen. Toekomstige exploitanten komen in aanmerking voor 12.000 euro of 24.000 subsidie, afhankelijk van de locatie. Het hogere subsidiebedrag is toebedeeld aan snellaadstations die op een hoger prioriteitenlijstje staan. Er is fors meer geld vrijgemaakt door de Vlaamse regering. Voorheen lag het subsidiebedrag op 5.000 euro.

Met deze actie komt er een betere dekking van het Trans-Europees Transport Netwerk (TEN-T). Ook betekent dit dat grote verkeersassen in Vlaanderen om de 50 km een laadpunt hebben voor elektrische auto’s. De Vlaamse regering heeft het extra budget vrijgemaakt om het aantal publieke beschikbare snelladers in Vlaanderen te versnellen.

Hieronder staan alle nieuwe locaties die een snellaadstation krijgen.

17 locaties worden ondersteund met een subsidie van 12.000 euro:

Bekkevoort

Izegem

Diepenbeek

Minitaria – Tienen

Breendonk

Halen

Maasmechelen

Melsele-Zuid

Vrasene-Noord

Holsbeek

Tielt-Winge

Kemzeke-West

Geel-West

Middelkerke

Nieuwpoort

P&R Blancefloerlaan – Antwerpen

Massenhoven

11 locaties worden ondersteunt met een subsidie van 24.000 euro:

Kemzeke-Zuid

Hasselt-Zuid

Herentals-West

Lummen

Halle-Essenbeek

Aarschot

Menen

Lichtervelde

Zandvoorde

Veurne

Nevele

