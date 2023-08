Primeur voor Nederland met de Zeekr 001

Oké, oké. Nederland en Zweden dan, want in deze landen rij je als eerste in de Zeekr 001.

De nieuwe Chinese merken zien ons landje als een zeer belangrijke markt. Het feit dat we een geweldig dekking laadpalen hebben én dat leaserijders massaal elektrisch rijden door lage bijtelling zijn de merken niet onopgemerkt gebleven. Nu is dat laatste een beetje anders aan het worden. Echt lage bijtelling is niet meer aan de orde en je ziet dat leaserijders er toch geregeld voor kiezen om weer in een auto met verbrandingsmotor te kruipen wanneer er een nieuwe leaseauto uitgezocht mag worden.

Als je dacht dat er een einde is gekomen aan de bom van nieuwe merken dan hebben we nieuws voor je. De gang blijft er in, met dit jaar de toevoeging van Zeekr op de Europese markt. Met een primeurtje voor Nederland en Zweden. Want in deze landen krijgen potentiële de klanten als eerste de kans om de 001 te rijden.

Net als Lync & Co met de 01, zijn ze bij Zeekr ook niet bijster origineel in het verzinnen van modelnamen. Doen ze bij BYD toch een stuk creatiever. Nu is het ook geen toeval dat de Zeekr wat wegheeft qua design van een Lync & Co en niet geheel toevallig behoren beide merken tot het grote Geely concern.

Amsterdam is the place to be als het gaat om een proefrit met de Zeekr 001. De tweede Europese locatie is in Stockholm, Zweden. Het merk zegt spoedig met meer Europese locaties te komen waar men een proefrit kan boeken.

Alle prijzen Zeekr 001

Eerder dit jaar werden al de prijzen aangekondigd van de Zeekr 001 en de Zeekr X. De 001 waar we het in dit verhaal over hebben begint bij € 59.490 euro. Dit is de Long Range RWD met 272 pk, een actieradius tot 620 km en een 0-100 sprinttijd van 7,2 seconden.

Daarboven zit de Performance AWD met een Dual motor. Doet het meteen lekker met 544 pk, 0-100 in 3,8 sec en tot 590 km rijbereik. De prijs voor deze variant begint bij 62.490 euro. Dan het topmodel. Dat is de Privilege AWD. Ook weer 544 pk en een prijs vanaf € 67.490.