Zeekr X en Zeekr 001 te bestellen in Nederland

Vandaag is het zover! Je kan vanaf NU de Zeekr X en Zeekr 001 online bestellen. We hebben het wel over een pre-order.

Noem me gek, maar ik vind de auto’s er goed uit zien. Dat komt vermoedelijk omdat ik een Lynk & Co heb en de overeenkomsten wat betreft het design opvallend overeenkomen. Dit komt natuurlijk omdat beide auto’s uit de koker van Geely komen.

Zeekr X en Zeekr 001 te bestellen

Goed, voordat je een auto koopt wil je natuurlijk wel weten hoeveel pegels je kwijt bent. Tegenwoordig is dat sowieso teveel, alles is schreeuwend duur. De prijs voor de Zeekr 001 begint bij € 59.490 voor de Single Motor Longe Range. Hiermee kan je ongeveer 620 kilometer ver komen (WLTP). De prijs van de Zeekr X begint bij € 44.990, ook hier weer met de Single Motor Longe Range. Het bereik van deze auto is volgens het bedrijf 420 kilometer (WLTP).

Bestellen doe je dus online via het direct-to-customer bedrijfsmodel. Toch kan ik me voorstellen dat je een Zeekr eerst in het echt wil zien voordat je op de bestelknop ramt. Er komen gelukkig fysieke dealers in onder andere Amsterdam en Stockholm voor het einde van dit jaar.

Modellen

Serieus geld moet je betalen voor de 001, maar je krijgt er wat voor terug. En, in verhouding met andere elektrische auto’s valt de prijs een soort van mee. De topversie komt met 400 kW (544 pk), 686 Nm, twee elektromotoren met vierwielaandrijving en er zijn Performance- en Privilege-modellen die accelereren van 0-100 km/u in 3,8 seconden. Geschikt voor 200 kW snelladen duurt het ongeveer 30 minuten om van 0% naar 80% te gaan.

De goedkopere X heeft een batterij van 69 kWh en komt dus minder ver. Als aanvulling op de 150kW DC-laadcapaciteit kan de 22kW AC-boordlader de batterij volledig opladen in vier uur. Ook deze auto is rap, met 315 kW (428 pk) en 543 Nm bij het Privilege-model met dubbele motor en vierwielaandrijving zit je goed. De X accelereert van 0-100 km/u net zo snel als de 001.

Europa

Geely gaat met meerdere merken de Europese markt veroveren. Er zal ongetwijfeld een markt zijn voor deze auto’s. Zeker met gunstige financieringsmethodes kan het potentiële klanten over de streep trekken. De auto bekijken kan in de winkel in Amsterdam. Vraag is of jij in een Chinese auto zou willen rijden en of jij een Zeekr gaat bestellen?