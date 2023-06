De winkel van Zeekr in Amsterdam is lekker aan het Rokin, dus ook jij kan niet meer om Zeekr heen.

In korte tijd komen er een hele hoop nieuwe automerken bij. Met name uit China is de invasie van nieuwe merken enorm. Xpeng, Hongqi, Nio en ga zo maar door. Eentje daarvan is Zeekr. Zeekr is onderdeel van de Geely Group en moet je zien als het topmerk uit het merkportfolio, samen met Volvo.

Zeekr heeft winkel in Amsterdam

Goed nieuws voor mensen die een luxe auto wensen die niet Duits of Zweeds is, want Zeekr komt nu ook naar Nederland toe. Op dit moment wordt er een heuse flagship-store gebouwd aan het Rokin in Amsterdam. Het is eenvoudig te vinden, want de store bevindt zich in het oude V&D-gebouw.

Het is meer een experience center dan een echte dealer. Ideaal dus om bekend te worden met de producten van het merk, zonder dat er een hijgerige verkoper je volgooit met koffie en complimenteert met je kroost.

Dit is de Zeekr 001

Twee modellen

Zeekr gaat twee model in Nederland leveren. De eerste is de Zeekr 001 en de tweede is niet de 002, maar de X. De 001 is een soort Panamera-esque liftback. Een grote luxe auto met veel vermogen. En eerlijk is eerlijk, het apparaat ziet er puik uit.

En dit is de Zeekr X

De tweede is de Zeekr X en dat zal ongetwijfeld de cashcow van het merk gaan worden in Europa. Het is namelijk een medium elektrische premium crossover en dat is natuurlijk helemaal wat de markt wil op het moment.

We zijn heel erg benieuwd hoe de markt hier op gaat reageren. Als er een goede aanbieding is, zijn we wel te porren voor een EV van onbekend merk. Kijk maar naar Tesla, uiteraard. Maar we hebben het nu over een premium merk, dus eentje dat aanzienlijk duurder zal zijn het moet opnemen tegen de gevestigde orde.

Meer lezen? Dit zijn de 11 grootste Chinese automerken!