Prinsjesdag: Bedrijfswagens gaan extra belast worden

Slecht nieuws voor de mensen die voor hun werk in een bedrijfswagen moeten rijden. De belasting daarop gaat flink omhoog.

Als je dacht dat we er met het vorige artikel al waren voor wat betreft autonieuws op Prinsjesdag, dan heb je het mis. De automobilist is namelijk een belangrijke melkkoe speler op het monetaire speelveld van de overheid, dus kun je er prat op gaan dat de plannen daarvoor legio zijn.

En dat klopt. We hebben nog veel meer nieuws betreffende onze geliefde vierwielers. En laten we ons nu eens concentreren op de bedrijfswagens. Waar die nu nog fiscaal gunstig te rijden zijn, gaat dat toch echt veranderen.

Bedrijfswagens worden straks meer belast

Het is nu nog (relatief) voordelig om een busje van de zaak te rijden. Of een grote SUV met afgedichte zijramen en een verwijderde achterbank. Zo betaal je minder wegenbelasting en ben je in bepaalde gevallen vrijgesteld van het betalen van BPM.

En aangezien die beide belastingen flink zijn in ons land, zeker voor auto’s op diesel, wat bedrijfswagens vaak zijn, kun je er vanuit gaan dat deze maatregel een flinke slok op een borrel gaat schelen. In negatieve zin welteverstaan.

Vanaf 2025 wordt de vrijstelling op de BPM geschrapt en gaat de wegenbelasting met 15% omhoog…

Dan maar een milieuvriendelijke bedrijfswagen

Gelukkig is er een manier om deze belastingverhogingen te omzeilen. En die manier had je vast al geraden. Inderdaad, als je in 2025 een elektrische bedrijfswagen neemt, gelden deze maatregelen niet voor jou. Alles om de energietransitie zo snel mogelijk te laten verlopen…

Oh ja, je kunt ook gewoon je nieuwe busje op diesel in december 2024 op kenteken laten zetten. Dan omzeil je de plannen de eerste jaren ook nog gewoon. Alleen laat minister Rob Jetten het maar niet lezen, voor je het weet pakt hij die ontsnappingsroute ook aan.

En dat moeten we toch niet willen met z’n allen…