Prior Design moderniseert de BMW M6

De heren hadden blijkbaar moeite met het gedateerde uiterlijk van de e63 M6. Daarom besloten ze modernere lijnen toe te passen op de bumperpartijen.

Kijk maar eens goed, de voorbumper kreeg een flinke make-over. De gekozen lijnen zijn vergelijkbaar met de bumpers die nu standaard op bijvoorbeeld de M2, M3 en M4 terug te vinden zijn. Het zelfde trucje is op de achterzijde herhaald, alwaar de (hoogglans zwarte) uitlaatsierstukken nu naast een zwarte diffuser onder de bumper uitsteken.

De transformatie slaagt beter aan de voor- dan de achterzijde als je het mij vraagt, maar stom genoeg staat het niet eens superslecht. Dat wordt wellicht geholpen door de Prior Design PD2 20 inch velgenset, maar ook de gekozen kleur is er één die menig BMW-liefhebber graag ziet: Phoenix Gelb. Dat staat bijna elke BMW lekker en wat ons betreft deze e63 M6 (dakloze rijtest) ook.

Interesse in dit bumpersetje? De voorbumper kost je €699 euro en hetzelfde geldt voor de achterbumper. Zouden jullie dat uitgeven om je BMW M6 qua looks in het nu te brengen?