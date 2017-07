De ex van Elton John zoekt een nieuwe partner

Ze heet Daytona. Maar wees voorbereid, want er gingen je nogal wat mensen voor.

Dit is de Ferrari Daytona die Sir Elton John zichzelf cadeau deed toen zijn “Goodbye Yellow Brick Road” de top van de hitlijsten haalde. Overigens heette hij toen nog gewoon Elton John zonder “Sir”, maar dat terzijde. Hoe dan ook, Elton heeft een prima smaak als het gaat om cadeautjes voor zichzelf, dat blijkt. Want wij kunnen ons weinig betere beloningen voor onszelf bedenken dan een Ferrari Daytona, als we in 1973 geleefd hadden.

De auto (MY 1972) is uitgevoerd in rood met een zwart interieur (zoals bijna elke Ferrari destijds) en was in het bezit van Elton John tot 1975 waarna de auto rouleerde onder leden van de Ferrari Owners Club. De langste relatie tot op heden was met een eigenaar die er zestien jaar plezier van had, maar de wulpse Italiaanse schone had dus vele partners die allemaal op een bepaald moment weer van haar af wilden.

Dat kan aan haar inhoud niet gelegen hebben, want de 4,4 liter twaalfcilinder was in combinatie met de zes twin-Webers goed voor een heerlijke soundtrack. Bovendien leverde de 365 cc per cilinder in totaal een fijne 352 pk en 449 Nm. De topsnelheid was 280 kilometer per uur en de sprint tot 100 kon je slechten in 5,4 seconden. Maar Daytona kan huwelijken om zeep helpen, dus waarschijnlijk werd ze daarom vaak aan de kant geschoven.

Men bouwde 1284 Ferrari 365 GTB/4’s (eigenlijk was “Daytona” een nickname), waarvan er 158 rechtsgestuurd waren. Dit is één van die 158 exemplaren. De veilingmeester heet Will Smith (geen grapje) en de beste man verwacht dat er ongeveer 525.000 tot 575.000 pond (ongeveer 595.000 – 650.000 euro) voor betaald gaat worden, exclusief 15% veilingkosten.