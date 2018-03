Private lease is echt DE OPLOSSING

We geven je genoeg redenen om te kiezen voor private lease.

Mocht je het nog niet weten: bij private lease betaal je een vast bedrag per maand voor je auto, inclusief onderhoud. Je komt dus niet voor verrassingen te staan en hebt ALTIJD een auto tot je beschikking. Men noemt dit ook wel operational lease, in tegenstelling tot financial lease (wat eigenlijk gewoon een lening is). Private lease is dus een vorm van operational lease; zelf lease je een auto, zoals een bedrijf een auto voor een werknemer kan leasen. Private lease is inclusief de kosten voor het gebruik, onderhoud, afschrijving, slijtage, etc. Je hoeft alleen te betalen bij het tanken. Daarnaast is een contract voor private lease kosteloos te beëindigen bij scheiding, ontslag of arbeidsongeschiktheid. Een gebrek aan schadevrije jaren is ook geen probleem, je houdt alsnog een lage maandprijs. Dat zijn veel voordelen en tevens is het gewoon erg fijn als je weet waar je aan toe bent, en je dus geen financiële verrassingen hoeft te verwachten.

Wat is de afschrijving op een auto met private lease?

De afschrijving op een auto is een belangrijke kostenpost die vaak wordt vergeten. Het grootste gedeelte van het maandelijkse bedrag voor private lease zal dan ook bestaan uit afschrijving. Een nieuwe auto schrijft aanzienlijk meer af dan een occasion. Met name de eerste paar jaar is de afschrijving vrij fors bij het kopen van een auto. De leasemaatschappij verdeelt deze afschrijving over de totale looptijd, wanneer je kiest voor private lease.

Hoe zit het met de verzekering op een auto met private lease?

Normaal gesproken zijn de verzekeringskosten voor de bestuurder. Dat is echter niet het geval bij private lease, de auto blijft immers eigendom van de leasemaatschappij. De verzekering wordt daarom in de meeste gevallen collectief bepaald en zit verwerkt in de maandprijs.

Onderhoud en reparaties kosten niks extra?

Klopt, reparaties en onderhoud zijn vaak onvoorziene kosten. Met private lease betaal je echter alleen het maandelijkse leasebedrag. Nieuwe remmen of versleten banden? Dan zijn de kosten voor de leasemaatschappij, dit is een groot voordeel van private lease! Let op: voor reparaties aan schade betaal je uiteraard het eigen risico, de hoogte hiervan leg je van te voren vast.

Wat kost het per maand?

Ok, we geven een voorbeeld. Stel je wil als particulier een SEAT Ibiza leasen via private lease. Je kiest het aantal kilometers per jaar (10.000, 15.000, 20.000 km, etc) en de looptijd (24, 36 of 48 maanden). De auto kun je dan uiteraard ook nog zelf samenstellen, het is immers een nieuwe auto, maar voor een SEAT Ibiza met 10.000 km per jaar en een looptijd van 24 maanden kom je op een bedrag uit van ongeveer 265 euro per maand. Dit is ongeveer hetzelfde als een flink avondje doorzakken in de kroeg;) Via deze website kun je zelf checken wat de kosten zijn voor bijvoorbeeld een SEAT Ibiza.

Wij zien in ieder geval duidelijke voordelen bij private lease. Het gaat vooral om zorgeloos autorijden en het feit dat je altijd een (gloednieuwe) auto voor de deur hebt. Met name het aspect van zekerheid is wat het interessant maakt, je kan altijd van A naar B!





Dit artikel is geschreven in samenwerking met SEAT.