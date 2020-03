Private lease voorwaarden, hoe zit het?

Soms zie je door de bomen het bos niet meer. Een uitspraak die goed te plaatsen valt bij private lease.

Er zijn namelijk ontzettend veel aanbieders op de markt en minimaal evenveel voorwaarden. Maar waar moet je nu echt op letten als je wilt gaan private leasen?

Wel of niet private leasen?

Allereerst is het verstandig om na te gaan of private leasen voor jou de beste optie is. Ga voor jezelf na wat voor auto je graag wilt leasen. Een occasion leasen is meestal niet voordeliger maar ga je voor een nieuwe auto dan kunnen private lease voorwaarden heel aantrekkelijk zijn. Leasemaatschappijen kopen nieuwe auto’s vaak met groot voordeel in. Het is ook belangrijk om na te gaan hoeveel schadevrije jaren je hebt. Met veel schadevrije jaren moet je goed opletten of de leasemaatschappij deze jaren ook aanvult.

Keurmerk Private lease

De Stichting Keurmerk Private Lease stelt zich ten doel de consument te beschermen. Dankzij het keurmerk weet u bij welke partij u veilig en verantwoord een auto kunt leasen. Voor dit artikel gaan we ervan uit dat je kiest voor een leasemaatschappij die het keurmerk draagt. Dit kun je nagaan op de website van Stichting Keurmerk Private lease.

Maandbedrag vergelijken

Het maandbedrag wat je gaat betalen is afhankelijk van factoren als looptijd, kilometrage en schadevrije jaren. Bij sommige leasemaatschappijen is het zelfs mogelijk om een aanbetaling te doen of jouw auto in te ruilen als aanbetaling. Dit zorgt ervoor dat het maandbedrag lager wordt en scheelt rente.

looptijd: Bepaal hoe lang jij een auto wilt private leasen. Wil jij iedere 2 jaar een nieuwe auto zul je hier rekening mee moeten houden. De looptijd is over het algemeen 12 t/m 60 maanden. Maar ga ook goed na hoe jouw leven kan gaan lopen. Studeer je nog of heb je over een paar jaar misschien wel geen auto meer nodig dan is het verstandiger om op zoek te gaan naar een aanbieder met een flexibele looptijd. Bij een flexibele looptijd heb je de mogelijkheid na een jaar op te zeggen, de opzegtermijn is verschillend per maatschappij.

Kilometrage: Ga na hoeveel kilometers je ongeveer per jaar maakt. Het kilometrage wordt na de looptijd verrekend. Ga je een jaar op vakantie en maak je daardoor meer kilometers kun je dat volgend jaar compenseren als je minder kilometers rijdt. Heb je aan het einde van de looptijd meer kilometers gemaakt dan in jouw leasecontract is vastgelegd betaal je een toeslag, rijd je minder kilometers? Dan krijg je geld terug. Bedragen kun je terugvinden in het contract.

Schadevrije jaren: Als je weinig schadevrije jaren hebt betaal je soms een hoge verzekeringspremie en is het interessant om te private leasen, vaak betaal je wel een toeslag. Heb je meer schadevrije jaren opgebouwd dan hoef je de toeslag niet te betalen. Maar dit verschilt duidelijk per aanbieder. Sommige private lease aanbieders vragen er overigens niet eens naar!

Opties en winterbanden

Zoals bij iedere auto kun je ook op jouw nieuwe private leaseauto een aantal opties laten zetten. Let goed op! De opties worden vaak tot 0 afgeschreven. Dit houdt in dat je de opties geheel zelf betaalt en deze geen restwaarde voor de leasemaatschappij hebben, vaak betaal je hier ook nog rente over. Soms kan het lonen opties zelf te kopen.

Als je kiest voor winterbanden zitten hier standaard de wissels in. Het maandbedrag kan vaak hoog lijken maar dit bevat behalve de prijs voor de winterbanden ook de prijs voor de wissels. Extra grip in de winter is wel fijn en kan schades voorkomen.

Verzekeringen

De risico’s voor schade aan de auto zelf en aan derden zijn verzekerd of afgedekt. De verzekering bestaat dus uit de verplichte WA verzekering aangevuld met een casco schadeverzekering. Bij veel leasemaatschappijen heb je wel een eigen risico, deze mag maximaal € 500 zijn.

Belangrijk om te weten is dat je opgebouwde no-claim na 3 jaar vervalt. Leasemaatschappijen slaan de schadevrije jaren vaak niet op in Roy-Data (systeem dat schadevrije jaren centraal noteert) .Heb je al schadevrije jaren opgebouwd voor je gaat private leasen bestaat de kans dat deze vervallen. Een verzekeringsmaatschappij kan ervoor kiezen een korting te geven als je de schadevrije jaren die je hebt gemaakt tijdens het private leasen aan kan tonen. Gelukkig zijn er ook leasemaatschappijen die schadevrije jaren wel doorgeven in Roy-Data. Dit gaat vaak niet automatisch, let er dus op dat je hier als bestuurder een verzoek voor doet.

Als de auto wordt ingeleverd volgt een inspectie van de auto volgens het innameprotocol. Hierin kun je terugvinden welke beschadigingen zijn toegestaan. Bevat de auto schades welke niet zijn toegestaan kost dit eigen risico, bij meer dan 3 schades mag de leasemaatschappij 2x het eigen risico rekenen. Het is verstandig de auto vooraf aan de inlevering te controleren.

Pechhulp

Private lease omvat ook pechhulp. Je kunt hiervoor het nummer wat is opgegeven door de leasemaatschappij of het nummer in het instructieboekje van de auto bellen. De voorwaarden hiervan kun je terugvinden in de aanvullende voorwaarden van de leasemaatschappij. Vaak wordt pech door eigen toedoen niet vergoed.

Onderhoud en reparatie

Soms heb je hoge reparatiekosten aan je eigen auto gehad. Kiezen voor private lease zorgt ervoor dat je inzicht hebt in de autokosten. De leasemaatschappij betaalt het onderhoud en de reparatiekosten. Sommige maatschappijen hebben eisen over de manier waarop onderhoud ingepland moet worden en bij welke garage dit uitgevoerd moet worden. Controleer dit vooraf goed om vervelende discussies achteraf te voorkomen.

Tussentijds beëindigen

Als je hebt gekozen voor een flex contract kun je na het eerste jaar opzeggen, je moet dan wel de opzegtermijn in acht nemen. In geval van werkloosheid, een echtscheiding of overlijden kun je tussendoor opzeggen. Hier zijn vaak wel kosten aan verbonden. De hoogte hiervan kun je terugvinden in de aanvullende voorwaarden. Deze kosten mogen niet hoger zijn dan de resterende termijnen. Het is ook mogelijk het leasecontract over te dragen.

Levertijd

Controleer goed wat de levertijd van jouw nieuwe bolide is. Dit om te voorkomen dat je tussentijds geen vervoersmiddel hebt. Als jouw nieuwe bolide snel leverbaar is bedenk jezelf dan dat als je hem binnen 2 weken ophaalt de bedenktijd vervalt. Je hebt namelijk 14 dagen bedenktijd als je een private lease contract afsluit.

Nieuw model

Met private lease rijdt je een nieuw model voor een vast bedrag per maand! Hierdoor hoef je zelf geen rekening te houden met afschrijving. Een auto is namelijk een stuk minder waard als je er eenmaal de showroom mee bent uitgereden. Let er goed op of je het nieuwste model gaat leasen of dat de leasemaatschappij je wellicht een model voor een facelift aanbiedt. Dit kan in prijs veel schelen. Door te private leasen bespaar je jezelf een grote investering en smeer je het bedrag uit.

Vast bedrag

Het maandbedrag voor jouw private lease auto mag niet veranderen tijdens de looptijd. Een uitzondering hierop zijn verhogingen vanuit de overheid. Denk hierbij aan motorrijtuigenbelasting, btw en heffingen.

Gebruikt private leasen

Zoals eerder gezegd is een occasion private leasen vaak niet de voordeligste oplossing. In het maandbedrag zitten namelijk ook de kosten van reparatie en onderhoud berekend, welke hoger zijn bij een gebruikte auto. De ervaring leert dat dit vaak compenseert met de kosten van een hogere afschrijving bij een nieuwe auto.

Een hypotheek of lening en private leasen

Een private lease afsluiten is een betalingsverplichting die je voor langere duur aangaat en wordt daarom geregistreerd bij het Bureau Krediet Registratie, BKR. De leasemaatschappij controleert of jij geen financiële verplichtingen aangaat die je niet kunt nakomen. Er wordt gekeken naar jouw draagkracht op basis van inkomsten en uitgaven. Vaak moet je financiële documenten zoals huuruitgaven en loonstroken overleggen.

Wil je graag een hypotheek afsluiten? Dan is het goed er rekening mee te houden dat jouw maximale hypotheeklasten per maand afnemen. Het maandbedrag van jouw private lease wordt hiervoor in 2 delen opgesplitst. Het financierings deel is 65% van het maandbedrag en bestaat uit de afschrijvingen voor jouw leaseauto en de rente. De overige 35% is het servicedeel wat bestaat uit belastingen, onderhoud, reparatie en verzekering.

Leasemaatschappij of dealer

Veel automerken bieden de mogelijkheid een private lease bij de dealer af te sluiten. Het voordeel hiervan is dat je een aanspreekpunt hebt en alles vaak goed geregeld is. Toch kan het lonen om het internet goed af te struinen. Er zijn veel aanbieders met verschillende prijzen en voorwaarden. Als je bovenstaande voor jezelf hebt bepaald kun je een goede vergelijking maken op basis van punten die voor jou persoonlijk belangrijk zijn.