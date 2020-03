Tesla Model 3: tips and tricks

Want laten we eerlijk zijn, aan deze Model 3 tips and tricks werd bij aflevering niet heel veel tijd besteed daar op dat tochtige haventerrein.

Ben jij onlangs een Tesla Model 3 zakelijk gaan leasen vanwege de lage bijtelling?

Dan weet je inmiddels hoe je hem moet ‘tanken’. Maar ben je ook op de hoogte van al die andere nuttige tips and tricks? Je zou natuurlijk de online documentatie door kunnen spitten maar wij zetten er een paar op een rijtje voor je in samenwerking met Mobility Service.

Beelden van de ‘bewakingsmodus’ opslaan

De Model 3 heeft een aantal nuttige beveiligings- en bewakingsopties. Eentje daarvan is de zogenaamde ‘Sentry mode’. In deze stand kan je de omgeving van de auto laten ‘bewaken’. De auto maakt dan opnames rondom de auto van verdachte activiteiten wanneer deze is vergrendeld en het alarm is geactiveerd. Bij de volgende rit laat het systeem via het Tesla-scherm weten dat er zich iets heeft voorgedaan. Deze setting kun je via dat scherm aanzetten, maar dat is ook mogelijk via de Tesla app.

Leuk dat hij iets waarneemt, maar als hij het niet opslaat om later terug te kijken heb je er nog weinig aan. In de standaardsetting worden de beelden niet opgeslagen. Als je dit wel wilt (en dat wil je), dan dien je een USB stick paraat te hebben. Op die USB stick maak je een map aan “Teslacam” en vervolgens plug je hem in een van de USB poorten voorin de auto (die bij de achterbank zijn niet verbonden met de camera). En voila, je kunt je beelden terugkijken. De ‘Sentry Mode’ blijft actief totdat de accu minder dan 20% lading heeft. Op dat moment krijg je een melding zodat je op de hoogte bent wanneer het systeem niet meer actief is.

Alarm, sleutels en de app, hoe zit het?

Standaard krijg je bij de Model 3 twee sleutelkaarten, minder dan bij de doorsnee nieuwe auto. Wil jij echter toch een gewone sleutel hebben, zoals je bij de Model S en Model X ook krijgt, gewoon voor je eigen gemoedsrust. Dan kun je deze gewoon bestellen via de webshop van Tesla. Daar kun je trouwens ook extra sleutelkaarten bestellen. Je kunt de auto ook ontgrendelen en rijden met de app. Zorg dan wel dat je telefoon niet leeg raakt..

Wil jij dat jouw Model 3 automatisch ‘op alarm’ gaat. Dan moet je wel eerst dat alarm instellen. Want standaard staat dit ‘uit’. Via ‘bediening’ , ‘veiligheid en beveiliging’ en ‘alarmsysteem’ zet je dit aan op het Tesla scherm.

Heb jij een hond? Jouw Model 3 heeft ‘Dog Mode’

Deze is wel tricky, want voor je het weet staat de brandweer op een bergje gebroken glas naast je auto. Want jouw Tesla kan meer dan de gemiddelde dierenliefhebber wil geloven. Niemand laat normaal gesproken zijn hond in de auto achter met de raampjes dicht. In de Model 3 is er een zogenaamde ‘dog mode’ die je via de klimaatinstellingen aanzet. Deze houdt het klimaat in je auto koel zodat jouw trouwe viervoeter het niet te warm krijgt in de brandende zon. Op jouw Tesla scherm staat dan een waarschuwing dat ‘het baasje zo weer terug is’ en duidelijk de temperatuur. Maar of mensen die verblind zijn door dierenliefde ook de tijd nemen om dat te lezen voordat ze jouw raampje intikken..?

Tesla het is net Apple..

Jouw auto verandert en jouw smartphones veranderen. Bij de eerste generatie Tesla Model 3 Long Range werden nog gratis oplaadkabeltjes geleverd, maar dat is niet langer het geval. Als je dus gebruik wilt maken van de handige ‘houder’ voorin dan moet je zelf een 90 graden laadkabeltje aanschaffen, dat kan natuurlijk via de webshop van Tesla. Je hebt vast inmiddels een telefoon die draadloos geladen kan worden. Ook daarvoor kan je een oplader bestellen via de website van de Amerikanen.

Zijn er nog meer Model 3 tips and tricks die we moeten toevoegen? Roep ze maar in de comments!

