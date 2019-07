Privé info Nederlandse kentekens op internet verkocht

En dat is best angstig.

In Nederland is het zo dat het kenteken bij de auto blijft wanneer het voertuig verkocht wordt naar een andere Nederlandse eigenaar. Consumenten kunnen weliswaar aan de hand van een kenteken niet achterhalen wie de eigenaar is of waar deze persoon woont, maar overheidsinstanties wel. Het kenteken wordt door middel van het kentekenbewijs gekoppeld aan de NAW-gegevens van de bezitter. Die gegevens zijn in handen van de RDW en kunnen door de politie opgevraagd worden, maar ook door medewerkers van gemeenten, het CJIB en de Belastingdienst.

De zwarte letter- en cijfercombinatie op die felbegeerde gele platen van je auto zijn goud waard voor criminelen. Medewerkers van instanties die toegang hebben tot deze uiterst geheime gegevens zijn niet allemaal even kosjer, zo blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Via online kanalen als bijvoorbeeld Telegram worden kentekengegevens tegen betaling verkocht aan geïnteresseerden. De ‘klant’ geeft het kenteken door en de verkoper verstrekt vervolgens het adres en in sommige gevallen zelfs een telefoonnummer.

RTL Nieuws stelt dat gegevens gekocht kunnen worden voor bedragen die variëren van 50 tot 150 euro. Binnen enkele minuten na zo’n bestelling druppelen de gegevens binnen. Criminelen kunnen de kentekengegevens gebruiken om de eigenaar thuis een bezoekje te brengen. Denk aan een verkeersruzie, waar men achteraf verhaal komt halen. In de moord op misdaadjournalist Martin Kok is ook gebruik gemaakt van een dergelijke methode.

De RDW heeft in een reactie aangegeven niet op de hoogte te zijn van het feit dat er handel is in persoonsgegevens van kentekens. De overheidsorganisatie is samen met de politie een onderzoek gestart naar aanleiding van deze zaak.

Met dank aan Dennis voor de tip!