Dit kost TechArts snellere alternatief op de Cayman 718 GT4

Je mist wel twee cilinders.

Wie geeft om snelheid en niet om genot moet bij TechArt aankloppen met zijn 718 Cayman of Boxster. De tuner hanteert tot 31 augustus een speciaal prijsje voor upgrades met betrekking tot de 718 Cayman, Cayman S, Cayman T of Cayman GTS. Het GT-pakket van TechArt kost tijdelijk 2.390.00 euro, exclusief belasting, spuiten en installatie. Voor dat geld geeft TechArt je 718 de ultieme GT4 look. Het enige wat nog mist is die toffe zescilinder boxer uit de nieuwe GT4. Je moet het nog steeds stellen met de 2.5 liter geblazen boxermotor. Je kunt er ook terecht met een 718 Boxster.

Het voordeel van die turbo viercilinder is wel dat er eenvoudig meer pit uit te halen valt. TechArt laat dan ook trots weten dat hun 718’s sneller zijn dan de nieuwe GT4. In het geval van de Cayman S en Boxster S gaat het vermogen van 350 pk naar 400 pk en het koppel van 420 Nm naar 480 Nm. Het sprintje naar de honderd duurt daardoor slechts 3,9 seconden. De topsnelheid bedraagt 296 km/u. In het geval van de GTS gaat het vermogen naar 415 pk en 490 Nm kopel. Met een 0-100 tijd van 3,8 seconden is deze TechArt 718 GTS 0,6 seconden sneller dan een 718 GT4 of Boxster Spyder.

Maakt dat de TechArt 718 de betere auto ten opzichte van de 718 GT4 of Boxster Spyder? Als je het om snelheid gaat wel, maar van zo’n atmosferische zescilinder kun je moeilijk winnen op gevoel. Ook al ben je sneller bij het stoplicht weg.