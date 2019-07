Waarom je tweedehands tickets GP Zandvoort moet vermijden

Doe. Het. Niet.

Vandaag is het éindelijk zover: zij die zich hebben aangemeld tickets te kopen voor de aankomende Grand Prix van Nederland, hebben vandaag per e-mail bevestiging gekregen of zij deze ook daadwerkelijk mogen aanschaffen. Van de ruim miljoen mensen die zich hebben ingeschreven, komt echter maar een gedeelte in aanmerking. Wat te doen als je buiten de boot bent gevallen? Simpel: heb geduld!

In de loop van de dag zijn er op verschillende websites gebruikers actief geweest die ofwel tickets hebben aangeboden, of hebben aangegeven op zoek te zijn naar kaarten. Op Marktplaats, bijvoorbeeld, zijn er inmiddels een behoorlijk aantal advertenties geplaatst waarin kaarten worden aangeboden tegen flinke prijzen. In sommige gevallen kosten deze enkele duizenden euro’s. Op Ticketswap, waar gebruikers laten weten op zoek te zijn naar kaarten, staat de teller inmiddels op ruim boven de 200 mensen.

Waarom vermijden?

Wie niet is ingeloot en hierom direct op zoek is gegaan naar kaarten voor de Grand Prix van Nederland, moet oppassen niet te vallen voor zulke advertenties. Ten eerste heeft momenteel nog niemand een kaart kunnen kopen (dit kan vanaf morgen), ten tweede worden de gekochte tickets volgend jaar pas verzonden, wederom per e-mail. Naar verwachting gebeurt dit in april of mei.

Daarbij staat in de voorwaarden voor het aanschaffen van tickets dat de organisatie de entreekaarten op naam zal zetten, in een poging illegale doorverkoop tegen te gaan. Besluit je toch tickets via een derde te kopen, doet dit dan pas volgend jaar en zorg ervoor dat diegene jouw gegevens op het biljet plaatst.

Houd hoop!

Overigens is het niet zo dat alle hoop bij deze de bodem is ingeslagen. Ben je ditmaal niet ingeloot om tickets aan te schaffen, dan maak je op een later moment nog kans kaarten te kopen. De organisatie zal op een vooralsnog onbekend moment een eigen dienst lanceren waar mensen hun tickets kunnen verkopen aan anderen. Daarbij bestaat de mogelijkheid dat er nog nieuwe tickets zullen worden aangeboden, als blijkt dat er nog plaatsen over zijn.