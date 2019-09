“Model S 20 seconden sneller dan Taycan op de ‘Ring”

Uh oh.

Leuk hoor, overal het beste in zijn. Elon Musk lijdt er een beetje onder, zo lijkt het. Op papier maakt een Tesla Model S namelijk korte metten met een Porsche Taycan, terwijl de Porsche toch momenteel de snelste vierdeurs elektrische auto is op de Nürburgring. Oftewel, de Tesla is goedkoper, ruimer, en bovendien al bijna zes jaar beschikbaar. Mag de Porsche dan nog ergens zichzelf kunnen bewijzen? “Nope”, aldus Elon Musk.

Want de Amerikaanse Tesla-topman zit te azen op dat ‘Ringrecord. Met een paar aangepaste Model S’en worden de nodige rondjes gereden over de Grüne Hölle. Naar verluidt is het grijze exemplaar met het Nederlandse kenteken een zevenzitter, met het optionele naar achter gedraaide bankje wat de Model S in het begin had. Dat is puur om te pochen met het record ‘snelste zevenzitter op de Nürburgring’. Het exemplaar wat we in de gaten moeten houden is de blauwe.

Dit model valt al op door zijn verbrede wielkasten en grote velgen. Het zou hier gaan om een Model S die onderhuids flink aangepakt is, net zoals het exemplaar wat op Laguna Seca het record pakte. Officiële getimede rondjes zijn er nog niet, dus er wordt ontkend nog bevestigd dat de Tesla al presteert.

Echter, een toeschouwer meldt aan Auto Motor und Sport dat de Model S al een rondje van ongeveer 7:24 heeft geklokt. Dat is 20 seconden sneller dan de Taycan. We durven hier nog geen conclusies op te trekken, maar als het klopt moet Porsche daar dus ook al het onderspit delven tegenover de Tesla. Elon en zijn wil om de wereld te veroveren gaat bij Porsche zwaar vallen.

Overigens zou je vrij snel de Bugatti-kaart kunnen trekken en zeggen dat de Model S dik aangepakt is en niet (meer) in de buurt komt van het productiemodel. Tesla schijnt echter net zoals de Franse hyperspeed-gekkies een extra hete Model S in het verschiet hebben. Vanuit Zuffenhausen noch Fremont is er officieel woord over deze uitspraken, toch zouden we het begrijpen als Porsche het hier niet bij laat. Hoe het zich officieel ontvouwt, dat moet blijken.