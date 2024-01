ProRail wil 40 flitscamera’s op spoorwegovergangen

Dat dat er eigenlijk nog niet was. Een flitscamera’ voor een treinspoor voor spoorwegovergangen klinkt hartstikke logisch.

Automobilisten zullen je altijd kunnen verbazen. Dat kan zijn door middel van vriendelijke, hoffelijkheid of extreem schijnheilig doch superieur vertoond gedrag. Nu zijn de regels in Nederland behoorlijk streng en de boetes vrij hoog. Dus als iemand 5 minuten verkeerd geparkeerd staat of wat te hard rijdt: ach. Ja, dat is een overtreding maar ook niet meer dan dat.

Maar er zijn ook dingen waarvan wij ons afvragen waarom je het in hemelsnaam zou doen. We hebben dat dan over levensgevaarlijke situaties als SMS’en achter het stuur, inhalen over de vluchtstrook of door rood rijden. Daar is gewoon geen excuus voor, zeker niet als het een bewuste keuze is.

Oversteken bij rood licht

Een overtreding die in dat rijtje past, is nog even snel oversteken over het spoor, terwijl er dus een trein aankomt. Ja, er schijnen dus echt menselijke levensvormen te zijn die bij een rood licht nog eventjes oversteken omdat ‘het toch wel kan’.

Om dat tegen te gaan startte ProRail een pilot met twee flitscamera’s bij een spoorwegovergang. Deze pilot bleek dermate succesvol dat ProRail nog eens veertig (40) locaties wil voorzien van deze camera’s. Dat meldt de NOS.

Slimme camera

Het zijn niet zomaar camera’s. Nee, het zijn hele geavanceerde camera’s. Deze houden namelijk de boel in de gaten en geven een signaal af wannee er mensen over het spoor rijden terwijl het rode licht nog niet gedoofd is (wacht dat altijd eventjes, er kan immers nog een trein komen). Deze beelden worden doorgespeeld naar de buitengewone opsporingsambtenaren (ja, BOA’s).

Die checken het kenteken en zorgen dat het CIJB een boete stuurt. Die boetes zijn niet mals. Alhoewel, in vergelijking met ietsje te hard rijden valt het mee. Met de auto oversteken kost 280 euro, op de brom- of snorfiets is dat een stukje goedkoper: 190 euro. Dan rest nu de vraag: hoe vaak komt dit voor?

Volgens ProRail waren er in 2022 60 mensen die nog snel overstaken. In 2021 waren het er 76 en in 83 waren het er 2020. De reden voor de afname is dat er ook een afname is van het aantal spoorwegovergangen. Gelukkig zijn ongelukken met dodelijke afloop vrij zeldzaam, gemiddeld 5 per jaar de afgelopen 5 jaar. Dat moeten er uiteraard nog minder gaan worden met deze maatregelen.

Fotocredit: Google Maps