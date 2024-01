Nieuwe Audi A6 komt eraan en wordt bloedmooi

De nieuwe Audi A6 is op komst en hij wordt bloedmooi.

Het is de auto waar collage @jaapiyo met smart wacht. Onze eigen huispurist is niet helemaal idolaat van de Mercedes-Benz EQE en BMW i5. Hij denkt dat elegant Bauhaus-design met een achterwielaangedreven basis een recept gaat zijn voor succes. Althans, als het doel van Audi was om @jaapiyo aan zich te binden.

Maar hoe staat het nu met het nieuwe model? De Audi A6 e-tron werd drie jaar geleden onthuld en twee jaar gelden volgde er zelfs een stationwagon-variant. Beide waren toen nog concepts, maar ze zagen er productierijp uit. Hoe staat het nu met de productie van die auto’s? Nou, wij kwamen erachter dat Autocar erachter is gekomen hoe het zit!

Nieuwe Audi A6

Goed nieuws voor de mensen die smachten naar de nieuwe elektrische Audi A6: hij komt zeer snel. Naar het schijnt is Audi nu bezig met de laatste tests. Maar is er meer goed nieuws, want het ziet er naar uit dat Audi niet veel gaat afwijken van het oorspronkelijke design.

Daarmee zou Audi een waanzinnige troef in handen kunnen hebben. De EQE is bijzonder aerodynamisch, maar heeft wel wat vreemde verhoudingen. De BMW i5 is – met name en profil – ook niet moeders moosite. De Audi A6 daarentegen lijkt een klassieke beauty te worden.

De Audi A6 Avant wordt dit jaar onthuld en zal de strijd aangaan met de BMW i5 Touring, die auto is ook al bevestigd. Belangrijker is dat het een hele nieuwe stap is voor Audi. Ondanks de term ‘Voorsprung Durch Technik’ liepen ze een tikkeltje achter qua elektrische auto’s. De e-tron kende een goede update (nu de Q8 e-tron), maar de basis is al wat ouder. De Q4 e-tron is een VW ID.4 op Van Bommels en de e-tron GT is een Taycan, die ook al een tijdje meeloopt.

Productiemodel ijkt heel, heel, veel, heel, veel op de concept

De Audi A6 Avant komt te staan op het nieuwe PPE-platform, wat staat voor Premium Platform Electric. De nieuwe Audi Q6 e-tron zal daar ook gebruik van gaan maken. Dat betekent dat je ineens een heel erg capabale EV hebt. De A6 e-tron 55 quattro heeft 400 pk, een 100 kWh-batterij en 800v laad-architectuur. Op een volle accu kun je 700 km halen en snelladen kan tot 270 kW. Dat zijn solide cijfers! Nu zal Audi ongetwijfeld op latere termijn ook goedkopere modellen aanbieden die ietsje minder ver komen en minder vermogen hebben.

Hoe gaat de auto er dan uit zien? Volgens Audi designer Marc Lichte zal de productieversie heel, heel, heel, heel, heel erg veel op de concept lijken. Daarbij klapt hij nogmaals uit de school, want de nieuwe Audi A8 zal namelijk heel, heel, heel, heel, heel erg veel op de Audi Grandsphere lijken.

Lichte bevestigt dat Audi qua design veel eenvoudiger en strakker gaat worden. Vind je het gek dat @jaapiyo graag de overstap maakt van zijn favoriete merk naar Audi…