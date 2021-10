Niet alleen VW bekent schuld in dieselgate

Het blijkt dus niet alleen VW te zijn dat vieze dingen deed met diesels.

Het gehele dieselgate-schandaal heeft er lekker ingehakt voor Volkswagen. Sommige kwade tongen beweren zelfs dat sommige van de besparingen die er nu zijn gemaakt op de nieuwe MQB-generatie-auto’s, een direct gevolg zijn van de miljardenboetes die betaald moeten worden. De VW Golf VIII is voorlopig hoogtepunt.

Maar wat blijkt, niet alleen VW deed hieraan. Uiteraard zijn er meerdere autofabrikanten die ook geprobeerd hebben om de tests te manipuleren. Of in elk geval, om er zo gunstig mogelijk uit te komen. In dit geval is het Stellantis dat schuld gaat bekennen. Dat meldt persbureau Reuters.

Fiat Chrysler Automobiles

Het gaat niet om alle merken van Stellantis. Het is een rechtszaak die al een paar jaar loopt met FCA. In dit specifieke geval gaat het om de Jeep Grand Cherokee en Dodge RAM 1500 met de 3.0 zescilinder EcoDiesel-motor van de modeljaren 2014 tot en met 2016.

Al een paar jaar geleden kwam de Amerikaanse overheid erachter dat de daadwerkelijke uitstoot van die motoren te hoog was. Toen deed FCA of hun neus bloedde. Ze riepen 100.000 auto’s terug voor een software-update én betaalde meer dan 265 miljoen euro in boete vanwege de extra vervuiling. Ook werd er toen een project uit de grond gestampt om die extra veroorzaakte uitstoot aan te pakken.

Niet alleen VW

Uiteindelijk bleek dat dus niet genoeg. Er loopt volgens Reuters nog een ‘crimineel aspect’ van de rechtszaak. Ingewijden hebben mede gedeeld dat Stellantis voornemens is om schuld te bekennen. Dit om een deal te sluiten met de overheid. Als ze niet schuldig pleiten, bestaat de kans dat ze nog harder worden aangepakt. Als het bedrijf zich nu aan alle regels houdt, de boetes betaalt en schuld bekent, dan hebben ze er zelf het minste last van.

Stellantis/FCA heeft tot nu toe al een kleine 700 miljoen euro betaald aan boetes in het civiele aspect. Er werd zelfs een ‘class-action’-rechtszaak geschikt, waarbij de getroffen eigenaren gecompenseerd werden met bedragen oplopend tot 3.000 euro. Dat is wel iets anders dan een Pole BlueMotion die nog brakker gaat rijden na een software-update en nog minder waard is bij inruil.

Destijds heeft Stellantis altijd alle boetes betaald, maar er wel bij vermeld dat ze onschuldig zijn. Volgens FCA veranderde de deal er “niets aan dat het bedrijf niet betrokken was bij een opzettelijk plan om manipulatie-instrumenten toe te passen om emissietests te kunnen vervalsen.” Waarvan akte.