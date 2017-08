Musk: Kunstmatige Intelligentie gevaarlijker dan N-Korea

Een opvallende uitspraak van Elon.

Mocht het je ontgaan zijn, de spanningen tussen Amerika en Noord-Korea lopen dezer dagen hoog op. Zowel The Donald als The Kim Jong spreken fighting words. De inzet: de veiligheid van het Amerikaanse eiland Guam, gelegen in de Stille Zuidzee. Op het eilandje waar ‘Amerika’s dag begint’ (vanwege de ligging gebruikt het een andere tijdzone) is de grootmacht net als in de jaren ’40 kwetsbaar.

Op Twitter grijpt Elon Musk dit echter aan om een van zijn stokpaardjes van stal te halen. Volgens hem is Artificiële Intelligentie een veel groter gevaar voor de mensheid dan Noord-Korea:

Het is de tweede keer dat de Tesla-keizer dit issue voor het voetlicht probeert te brengen. Eerder had Elon een publieke Twitter-fittie met mede-miljardair Mark Zuckerberg over het issue, waarin hij stelde dat Mark de ballen verstand had van A.I. (of K.I. voor de beschermers van de Nederlandse taal).

Ouch. Maar wacht even Musky Musk, ben jij niet zelf bezig met het ontwikkelen van de robots waar je zo bang voor bent met al die zelfrijdende auto’s en Neuralink et cetera? Waar ben je dan mee bezig? Tenzij…[dramatische muziek]. Het is officieel: Musk wil de mensheid uitroeien en naar Mars ontsnappen met zijn SpaceX-contrapties. Hij ís echt de schurk uit de Bond-film Moonraker. Of hij heeft te vaak naar The Terminator gekeken natuurlijk, dat zou ook kunnen.