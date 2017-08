Dieselrijders profiteren van een inruilpremie-bonanza

Merken als Ford, Toyota, BMW, Volkswagen, Skoda, Seat en Audi geven praktisch nieuwe auto's weg als je bij hen een dieseltje komt inruilen. Het voordeel kan oplopen tot tienduizend Euro.

Voorlopig kan je de kortingen alleen opstrijken in Duitsland, maar er is goed nieuws! Navraag bij de grootste stunter Volkswagen leerde ons dat binnenkort soortgelijke acties ook voor landen buiten Duitsland beschikbaar komen.

Het is duidelijk dat de autofabrikanten bij onze oosterburen er veel aan gelegen is om het imago van stinkdiesels op te schonen. In Duitsland rijden er zo’n 50 miljoen auto’s rond, waarvan ongeveer de helft met zelfontbrander onder de kap. Ter vergelijking: in Nederland rijden er zo’n acht miljoen auto’s rond, waarvan maar ongeveer twintig procent op diesel. De Duitse fabrikanten hopen dat diesel niet in de ban gedaan wordt in Duitsland. Er vond daarom al een symposium plaats waar de grote spelers beloofden een fix door te voeren op oudere diesels teneinde die schoner te maken. De kosten daarvan worden geschat enkele miljarden.

Maar daar blijft het dus niet bij, er wordt ook gestrooid met keiharde Ekkermannen. Als je je oude dieseltje inruilt op een nieuwe (schone) auto legt dat je geen Fipronil-eieren. Binnen Volkswagen’s Umwelt- und Zukunftsprogramm bedraagt de beloning maximaal 10.000 Euro. Enfin, laten we eens een overzicht maken van hoeveel cash on the hood er voor het oprapen ligt, zoals ze dat in ‘Murica zeggen.

Ford: 2.000 tot 8.000 Euro, plus een witte fiets

Bij Ford kan je, afhankelijk van welke nieuwe auto je koopt, minimaal 2.000 en maximaal 8.000 Euro korting krijgen bij de aankoop van een nieuwe Ford. Je moet daarvoor wel nog dit jaar een nieuwe auto kopen én een diesel inruilen van vóór 2007. Of die voldoet aan de Euro-1, 2 of 3 norm maakt daarbij niet uit. Let wel, het gaat hierbij om een Abwrackprämie, dus je oude gebakje wordt gesloopt

Naast de premie krijgen ook nog 100.000 klanten een gratis eenjarig abo op de service Call a Bike, waarmee je een fiets kan roggelen als je te hard bent gegaan tijdens Oktoberfest.

Toyota: 2.000 Euro plus 2.000 Euro = 4.000 Euro bonus

Bij Toyota ligt een bonus klaar voor iedereen die zijn diesel inruilt op een hybride Toyota. De voorwaarde is dat de diesel in kwestie al minimaal een half jaar op naam staat van de klant. De maximale premie bestaat uit een inruilbonus van 2.000 Euro plus een extra hybride-bonus van 2.000 Euro. Dat wordt dus extra voordelig de CVT van een Yaris Hybrid, Auris Hybrid, Auris Touring Sports Hybrid (rijtest), RAV4 Hybrid, C-HR Hybrid, Prius of Prius+ laten loeien.

BMW: Max 2.000 Euro korting op een laffe BMW

BMW doet mee met de gekte, maar meer voor de vorm, zo lijkt het. Als je een diesel die voldoet aan de Euro-4 norm of slechter inruilt op een nieuwe BMW of MINI kan je tot 2.000 Euro korting krijgen. De korting gaat echter alleen op voor de BMW i3 en BMW’s/MINI’s met een maximale uitstoot van 130 gram CO2 per kilometer. Dat zijn dus geen echte BMW’s.

Volkswagen: Umweltprämie tot 10.000 Euro, plus maximaal 2.380 Euro Zukunftsprämie in je klauwen

Diesels die voldoen aan de Euro-5 of Euro-6 norm mogen van Volkswagen een software-update verwachten. Oudere diesels mogen echter de shredder in wat het merk betreft. Gelukkig staan daar voor klanten flinke goedmakers tegenover als ze een nieuwe Volkswagen die voldoet aan de Euro-6 norm kopen. De hoogte van de Umweltprämie is afhankelijk van welke nieuwe Volkswagen je koopt.

Up!: 2.000 Euro

Polo: 3.000 Euro

Golf, Golf Sportsvan, Golf Variant, Tiguan, Tiguan Allspace, Beetle Cabrio: 5.000 Euro

Touran: 6.000 Euro

Passat, Passat Variant, Arteon, Sharan: 8.000 Euro

Touareg: 10.000 Euro

Dan is er nog de Zukunftsprämie, die afhangt van welke brandstof je in je nieuwe auto moet gooien/stekkeren.

Aardgas: 1.000 Euro

Hybride: 1.785 Euro

EV: 2.380 Euro

VAG-dochters Audi, Seat en Skoda: respectievelijk maximaal 10.000, 8.000 en 5.000 Euro premie, plus bonussen.

De VAG-dochters (los van de exoten) volgen het voorbeeld van Volkswagen. Bij Skoda is het te behalen voordeel het kleinst: 1.750 Euro voor de Citigo en maximaal 5.000 Euro voor de Octavia en Superb. Daarnaast krijg je 1.000 Euro extra als je een Octavia of Citigo op aardgas koopt. Bij Seat geldt min of meer hetzelfde als bij Skoda, alleen hebben de Spanjaarden ook nog de Alhambra in het gamma waarbij de premie 8.000 Euro bedraagt. Raar genoeg krijgen de modellen op aardgas bij Seat niet 1.000, maar 2.000 Euro korting.

Bij Audi zijn de prijzen wat hoger, dus kan ook de premie omhoog. Bij de boksbeugel krijg je minimaal 3.000 Euro en maximaal 10.000 Euro. Voor e-tron modellen geldt daarbij een extra bonus van 1.000 Euro. Interessant is verder dat er bij Audi ook bonussen te halen zijn op jong gebruikte exemplaren, hoewel daar verder niet in detail op wordt ingegaan.



Bedankt Frank voor de tip!