Tesla Cybertruck onderdelen behoorlijk aan de prijs

Dit kost het om onderdelen te vervangen aan de Tesla Cybertruck.

Met de lancering van de Tesla Cybertruck zijn nu ook de prijzen bekendgemaakt van losse onderdelen. Afhankelijk van het type onderdeel kan de factuur best prijzig uitvallen. Het unieke uiterlijk van de elektrische pickup helpt natuurlijk ook niet mee.

Gelukkig bestaat er nog zoiets als garantie. Als je een nieuwe Tesla Cybertruck koopt mag je er toch vanuit gaan dat onverwachte reparaties onder de garantie vallen. Zaken als banden zijn echter eigen verantwoordelijk. En ja, het 35 inch offroad rubber tikt lekker aan als je ze alle vier zou moeten vervangen.

De onderdelencatalogus inclusief de prijzen zijn gedeeld door Cybertruckowenrsclub. Het is interessant om een kijkje te nemen naar verschillende zaken. Een autoverzekering waarbij een kapotte ruit wordt gedekt is wel aan te raden. Het vervangen van de voorruit kost je 1.900 dollar. Dat is exclusief arbeid. Een onschuldig groeiend sterretje kan zonder goede autoverzekering flink prijzig uitpakken.

Dat is zeker niet het enige dure onderdeel. Ook de stuuractuator is duur om te vervangen. Nu is de kans klein dat dit specifieke onderdeel kapotgaat. De losse actuator kost maar liefst 3.300 dollar.

Door naar de banden. Tesla rekent 1.880 dollar voor een setje Goodyear Wrangler Territory RT (285/65R20) banden. Dit laatste is overigens altijd zelf wel op te lossen door elders te shoppen, mits ze de banden ook leveren. Het is nu niet bepaald een maat die de de eerste beste bandenboer op voorraad heeft liggen.

Is het dan allemaal kommer en kwel met onderdelen van de Tesla Cybertruck? Dat valt wel mee. Goed, een ruitenwisser vervangen á 165 dollar is gewoon duur. Eén van de zijruiten in de deuren vervangen kost je 200 tot 260 dollar. Dat valt wel weer mee, zeker met de claim van Tesla in het achterhoofd dat ze -nornaal gesproken- niet kunnen breken.

Vanaf volgend jaar is Tesla van plan de Cybertruck op grote schaal te leveren. Het duurt dus nog wel even voordat de elektrische pickup als goed gebruikte occasion op de markt verschijnt. Bovendien is nog steeds niet duidelijk of/wanneer het ding naar Europa komt. Weet in elk geval dat losse onderdelen van de Tesla Cybertruck onderdelen flink kunnen aantikken.