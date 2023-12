Novitec Urus Performante Esteso is heerlijk subtiel

De Novitec Urus Performante Esteso is subtiel aangepakt, ook al is de auto niet subtiel.

Er is kennelijk een markt voor, en wie zijn wij dan om daar niet aan te voldoen? Was getekend, Theo Maassen in zijn derde theatershow ‘Ruwe Pit’. Het is voor de meeste mensen wel bekend dat iets dat heel erg populair is, niet automatisch terecht populair is omdat het zo goed of mooi is.

Denk maar aan al die stevig verbouwde SUV’s van prestigemerken. Vroeger reden we massaal 2+2 GT’s als je een praktische auto wilde van een prestigieuze fabrikant, tegenwoordig zijn het monsterlijke SUV’s die dan nóg monsterlijker worden aangekleed.

Voor vandaag hebben we eentje van de categorie in de vorm van de (adem in) Novitec Lamborghini Urus Performante Esteso’ (adem uit). Nu kunnen we het bijna niet over ons smoelwerk verkrijgen, maar dit zijn de meer ingetogen aangepakte varianten van de Lamborghini Urus. Ja, echt. Er zijn ook tuners als Keyvany, Mansory, RACE! en Alberno, die er geen problemen mee hebben om De Goede Schmaeck aan te tasten.

Novitec Urus Performante Esteso

Aan dre andere kant heb je ook specialisten als MTM, ABT en in dit geval dus Novitec. Laatst konden we op de Essen Motor Show 2023 een ouder type Novitec Esteso aanschouwen en dat was werkelijk waar een plaatje qua kleur, wielen en afwerking. In dit geval is de basis de Performante-versie van de Urus.

Het knappe is dat de auto eruitziet als een product van Lamborghini zelf. Alles is ontworpen in de lijn van de fabrikant. Zelfs de enorme wielen zouden van Lamborghini afkomstig kunnen zijn. Dat zijn ze niet, overigens. Ze komen namelijk bij Vossen vandaan en zijn ontworpen in opdracht van Novitec.

Voor zijn ze 10,5×23 inch groot, achter zelfs 12×23. Die brede wielen heb je wel nodig ook, want de koets is flink breder geworden. De bodykit is namelijk een complete bodykit, niet alleen splitters, skirts en een spoiler. Nee, voor is de Novitec Urus Performante Esteso 10 centimeter breder en achter zelfs 12 centimeter!

Prestaties

Het zijn niet alleen maar looks die de Novitec Urus Performante Esteso onderscheiden van de reguliere volkse uitvoering. Er is een Novitec sportuitlaatsysteem én een Novitec N-Tronic externe module, die samen goed zijn voor 782 pk aan vermogen en 1.032 Nm aan koppel. Sprinten van 0-100 km/u duurt na 3,1 seconden en de topsnelheid bedraagt 311 km/u.

Over het verbruik wordt met geen woord gerept. Wel dat je het onderstel kunt aanpassen. Voor Performante zijn er verlagingsveren en mocht je een Urus S hebben, kun je de luchtvering aanpassen. Voor het interieur biedt Novitec een hoop mogelijkheden, maar ze laten daarvan nog niets zien.

Hieronder een filmpje van Wouter in de weer met een Novitec urus Esteso: