Pirelli presenteert NOG meer banden voor de F1

LAAT HET STOPPEN!!1!

Ze werken overuren, daar in Italië. Nog voor het einde van het huidige seizoen presenteren ze alvast hun complete banden line-up voor aankomend jaar. En, nieuwsflits, die is nog uitgebreider en gecompliceerder dan voorheen.

Volgens de Italiaanse boten bandenboer zijn de compounds uit de zogenaamde regenboogreeks van 2018 aanzienlijk zachter dan die van dit seizoen. Wat dat precies betekent moet uiteraard nog maar blijken. Gezien hun verleden met beloftes en voorspellingen over hun materiaal kunnen we deze uitspraak gerust met een vaatje zout nemen. Mario Isola, manager van de race-afdeling, probeert het uit te leggen:

“This is the softest compound we’ve made so far in F1. We decided not only to move all the range one step softer, but to introduce one more level of softer compound, that is the pink hypersoft.