Puntenverschuiving in F1 zorgt voor welkome verrassing

In Moskou & Toronto zijn ze er heel blij mee!

Het leek zo goed te gaan met het Formule 1 teammanager spel. Ondergetekende had net Ferrari, Mercedes en Verstappen in zijn team. Om die topnamen te kunnen bekostigen, moest er ook een B-coureur bij. Dat werd Grosjean: betaalbaar en in potentie een snelle jongen. Aan de auto ligt het niet. Dat ik niet de enige was, bleek uit het feit dat F1-kenner @Jaapiyo exact dezelfde namen in zijn team heeft. Na de race van vandaag bleek ook dat die gedachte klopte: Grosjean werd zesde en daarmee knap best of the rest.

Helaas kunnen die behaalde punten gedeeltelijk ingeleverd worden. Het team van Renault vond namelijk dat de Haas van Grosjean niet conform het reglement was. Ze hebben protest aangetekend en gelijk gekregen. Naar het schijnt was de bodem Grosjean zijn auto niet conform de technische reglementen. Details erover zijn vooralsnog niet bekend.

De Formule 1 stewards hebben Grosjean uit het klassement gehaald, inclusief de punten die daarbij hoorde. Dat betekent dat Ocon nu zesde is, Perez zevende, Sainz achtste en Stroll negende. Dan komt nu het tromgeroffel, want het is nu voor het eerst dat Sergei Sirotkin punten heeft gehaald! Het zijn er niet veel (eentje), maar dit puntje heeft hij in zijn zak. Ook voor het geplaagde Williams is het een opsteker, dat een redelijk goed weekend kan afsluiten met beide coureurs in de punten.