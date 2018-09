Vrouw zet dikschiff te koop voor 7 mille

Is toc eens wat anders dan wéér een Polo.

Wie foldertjes verzamelde in de jaren ’90, beleefde gouden tijden. Crossovers bestonden nauwelijks, dus om je een beetje te onderscheiden van de rest kocht je een leuke, compacte sportieve coupé. De markt zat er vol mee. Bijna elk merk had er eentje in de showrooms staan. Sommige merken boden zelfs keuze. Bij geen een merk was de keuze zo groot als bij Honda. Je kon kiezen voor een CRX, Civic Coupé, Accord Coupé, Integra en natuurlijk de Prelude.

De Prelude (BA8) was leverbaar van 1991 tot 1996. De auto kon verkregen worden met een 2.0 (133 pk) of een 2.3 (160 pk) sterke viercilinder. Een jaar later kwam daar de 2.2i VTEC (185 pk) bij, die standaard was uitgerust met vierwielbesturing. Het was een auto die zeer tot de verbeelding sprak. Wat je natuurlijk kon doen was het uiterlijk iets aanpassen om de auto nog spectaculairder te maken. Iemand die dat ook vond was Manfred Ernst, hij had een Honda dealerschap in Duitsland en ontwikkelde speciaal voor de Prelude de ‘ME-X’ bodykit. In tijden van Calibra Targa’s met Ferrari deuren uit de Rieger-gids, was het vrij ingetogen. Helaas is het bij dit soort auto’s dat je ze nauwelijks meer terugvindt.

Behalve nu! Want er staat er eentje in Nederland te koop. De zogenaamde ‘ME-X 2.3i’ in de kenmerkende rode kleur. De auto is voorzien van extreem brede OZ-velgen die je voornamelijk tegenkwam op exotische supercars. Zo strak van achteren lijkt de auto wel wat op een Jaguar XJ-S, die door Koenig Specials onder handen is genomen. Twee platte uitlaten en een dikke voorspoiler doen de rest. Natuurlijk is het geen mooie auto in de normale zin van het woord, maar het is wel een obscuur stukje autohistorie. Deze Prelude ME-X 2.3i heeft slechts 17.000 mijlen gereden en staat te koop voor het acceptabele bedrag van 7.000 euro. De huidige eigenaresse wil er nu vanaf. De advertentie bekijk je hier.