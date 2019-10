Pagani Huayra BC keihard getorpedeerd door GT2 RS

Ouch.

Als je een dikke blepper met een pk of 700 hebt kan je er natuurlijk verschillende dingen mee doen. Een van de opties is er een (al dan niet speciaal voor de auto bedoelde) druppellader aanhangen, er een doekje overheen trekken en nooit meer naar omkijken. Een andere optie is de auto op die enkele mooie zondag even over de boulevard laten rollen terwijl je een procent of drie van het vermogen aanspreekt. Maar sommige zeldzame supercar eigenaren kiezen voor een minder voor de hand liggende optie: de auto daadwerkelijk gebruiken waarvoor ‘ie bedoeld is. Je. Verzint. Het. Niet.

Probleem is natuurlijk wel dat je dat eigenlijk nergens kan doen op de openbare weg. Tuurlijk kan je best plezier beleven aan een dergelijke auto op de Autobahn of een bochtige B-weg, maar ook daar zal je eigenlijk nooit het volledige prestatiepotentieel kunnen benutten zonder je te ontpoppen tot een totaalmalloot. Dus moet je het circuit op. Gelukkig zijn daar tegenwoordig op de meeste plaatsen van de wereld voldoende mogelijkheden voor.

Zo ook op Monza, waar vandaag een trackday gehouden werd in het kader van de #GTCUP. Het beloofde een spektakel te worden, want naast een sessie die open was voor alle sportwagens, werden ook drie exclusieve ‘MASTER400-sessies’ geïntroduceerd. Deze waren gereserveerd voor rijders met meer ervaring (minimaal tien Trackdays) en racewagens met meer dan 400 pk, of zeer lichte raceauto’s met een vermogen van meer dan 300 pk (bijvoorbeeld de Radicals en Lotussen Exige 350). Voor minimaal twee mensen werd dit echter geen doorslaand succes, hoewel we niet uitsluiten dat er misschien wat klappen gevallen zijn.

Een bestuurder van een Porsche 911 (991) GT2 RS (rijtest) dacht namelijk dat hij voor de eerste chicane wel een Pagani Huayra BC kon verschalken, maar dat ging gruwelijk mis. De Porker boorde zich namelijk met enig geweld in de rechterflank van de Huayra, waarna bij die laatste de rechter vleugeldeur opensprong. Enfin, details zijn verder schaars, maar het peperdure incidentje check je hieronder.

Laten we hopen dat onze eigen Italiaanse schone morgen tijdens de junkyardrace dit soort ellende bespaard blijft. Of denk jij dat we eerder de rol van de Porsche op ons nemen? Laat het weten, in de comments!